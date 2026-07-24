Audiencia de Alex Saab, círculo político de De la Espriella y mucho más en El Despertador

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🔴 Así se arma el círculo de Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño

Mientras el presidente electo mantiene sus recorridos por el país en los empalmes regionales, y el Congreso discute dónde será su toma de juramento, los nombramientos del Ejecutivo se siguen moviendo. Aunque ha dicho que gobernará en diferentes partes del país, particularmente en Barranquilla, la Casa de Nariño continuará siendo el centro del poder ejecutivo, por lo cual varias fuerzas políticas siguen paso a paso los nombramientos en esas oficinas.El último nombre en la lista de alfiles para el palacio es el del escritor Enrique Serrano, quien fue anunciado como asesor presidencial. El cargo no es tan claro, pues desde el equipo aseguraron que estará a cargo de “la batalla cultural”. A él se suman Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia; Nicolás Gómez, hijo de Enrique Gómez y jefe de despacho; Valerie Lafaurie, gerente para las regiones; Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia; y María Fernanda Sandoval, directora de comunicaciones. A Palacio también llegarían sus estrategas de campaña.

🔴 Entró en vigor arancel del 12,5 % de Estados Unidos

Desde la noche del jueves, los productos colombianos que ingresan a Estados Unidos pagan un arancel del 12,5 %, según confirmó la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR). El nuevo gravamen reemplaza el arancel temporal del 10 % que venía rigiendo desde febrero y que expiraba este viernes 24 de julio.

El café, el banano, el aguacate, el petróleo, el carbón, el oro y el cacao quedaron excluidos del arancel. Sin embargo, flores, confecciones, cosméticos, chocolates y alimentos procesados tendrán arancel. Aunque el arancel lo paga el importador en Estados Unidos, AmCham advirtió que el costo puede recaer sobre el exportador colombiano vía menores precios, trasladarse al consumidor final o repartirse entre ambos. Su presidenta, María Claudia Lacouture, llamó al gobierno entrante a actuar “de forma coordinada entre el gobierno, las empresas y los gremios para proteger las exportaciones y recuperar la competitividad exportadora de forma contundente y estructural”.

🔴 Mineducación presenta cambios en educación preescolar, básica y media

Este viernes 24 de julio, desde Santa Marta, el Ministerio de Educación presentará los resultados de la evaluación de la implementación de la Política Pública de Educación Preescolar, Básica y Media. Según comunicó la cartera a través de sus redes sociales, durante el evento se darán a conocer los principales cambios, aprendizajes y recomendaciones que ha dejado este proceso durante el gobierno de Gustavo Petro.

🔴 Este viernes vence el plazo para pagar el impuesto de vehículos en Bogotá

La Secretaría de Hacienda recordó que este viernes 24 de julio, vence el plazo para pagar el impuesto vehicular sin multas. Después de este vencimiento, quienes no estén al día deberán asumir los intereses y las sanciones correspondientes, de acuerdo con la normatividad vigente. Aunque 8 de cada 10 propietarios ya cumplieron, más de 395.000 vehículos aún están pendientes de ponerse al día. Los contribuyentes pueden consultar y pagar en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Hacienda.

🔴 Audiencia de Alex Saab

Una jueza de EE.UU. aceptó que el exministro venezolano Alex Saab no comparezca en la audiencia de este viernes por un caso de lavado de dinero, en la que su defensa prevé presentar una declaración de no culpabilidad.La jueza Lauren F. Louis aprobó la solicitud del empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, para no comparecer a la audiencia de presentación formal de cargos.En ese escrito legal, la defensa de Saab pidió también que se registrara una declaración de “no culpabilidad” frente a las acusaciones de lavado de dinero, entre otros delitos.En el documento, presentado el 14 de julio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, la defensa pidió que Saab que pueda renunciar a comparecer en la audiencia y afirmó que el empresario ya fue notificado de la acusación, las posibles penas en caso de condena y sus derechos constitucionales.

🔴 Didier Blanco será el nuevo director de la UNP en el gobierno de De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a Didier Blanco Rodríguez como nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en reemplazo de Augusto Rodríguez Ballesteros. El anuncio fue confirmado por el equipo del mandatario entrante mediante un comunicado. Según el documento, Blanco asumirá el cargo con el objetivo de recuperar la credibilidad de la entidad, restablecer los protocolos de protección y fortalecer la seguridad de los funcionarios de la UNP. El nuevo director es abogado, especialista en gerencia y derecho penal, y ha ocupado cargos de asesor en entidades nacionales y regionales, además de haber sido gerente de Gestora Urbana de Ibagué.

🔴 Cancelan homenaje a Rosalía en Argentina

La controversia y el malestar hacia la artista española continúan en ese país, luego de que ella compartiera una publicación tras la final del Mundial, que enfrentó a las selecciones de España y Argentina. Pese a que Rosalía expresó sus disculpas, luego de recibir numerosas críticas, el espectáculo ‘Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico‘, que se realizaría en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba, fue cancelado.

El comunicado oficial indicó: “Por razones ajenas a la organización del museo y en resguardo de los artistas”. Según las explicaciones que la organización dio para tomar la decisión, recibió “numerosos mensajes de odio y enojo”, dando a conocer además que el tributo se planeó desde hace cuatro meses, mucho antes que estallara la polémica en torno a la española. “Nuestro objetivo siempre fue crear espectáculos que celebren la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”, indicó el comunicado.