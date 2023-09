A 40 años de prisión fue condenado feminicida que asesinó a su esposa en Soledad

Imagen de referencia. Según las pruebas aportadas por la Fiscalía, el condenado apuñaló en varias ocasiones a Olga Barros Camargo. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

A 39 años y 11 meses de prisión fue condenado Hernando Junco Paternina, de 56 años, quien asesinó a su esposa en el barrio Costa Hermosa de Soledad, Atlántico. Así lo determinó en primera instancia un juez penal del circuito.

El hecho se presentó el 25 de julio de 2022 en la vivienda de la pareja, donde Junco Paternina atacó con un arma blanca y en reiteradas ocasiones a su esposa Olga Barros Camargo. Según indicó la Fiscalía, la atacó en el patio de la casa y le produjo ocho heridas en el cuerpo. Las autoridades la alcanzaron a encontrar con vida, pero murió por la gravedad de las heridas en la Clínica Murillo de Soledad.

Una vecina le indicó a El Heraldo que el crimen se cometió alrededor de las 6:00 a.m. “Yo me asomé porque escuché un ruido, vi a la hija sosteniéndola porque se había caído y me di cuenta de la sangre, me alarmé y enseguida corrí a levantarla. Ella estaba consciente, pero se veía muy mal. Una de las heridas era demasiado profunda. Todo eso pasó enfrente de la hija de ellos”.

Después de esto, el hombre intentó suicidarse, haciéndose una lesión en el cuello, por lo que las autoridades lo trasladaron a un centro médico, donde permaneció en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por varios días. La Fiscalía esperó a que el hombre recibiera el alta y así acusarlo por el delito de feminicidio agravado, el cual no fue aceptado por Junco.

El ente investigador solicitó su detención, por lo que desde septiembre de 2022, Hernando Junco Paternina permanecía recluido en la cárcel Modelo de Barranquilla.

En un caso similar, el pasado 17 de agosto condenaron en Barranquilla a 46 años de prisión a u Tomás Maldonado, alias “El Satánico”, por el feminicidio de Brenda Pájaro. El hombre ya se encontraba en prisión por el caso de la desaparición y muerte de Yadira Martínez Gutiérrez, en 2002.