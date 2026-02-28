Char critica acciones de la Aerocivil y propone coadministrar aeropuerto de Barranquilla

Imagen de referencia. Alejandro Char hace crítica a la Aeronáutica Civil por la demora en las obras del aeropuerto de Barranquilla. Foto: ANI

El alcalde Alejandro Char volvió a poner sobre la mesa la intención de Barranquilla de hacerse cargo del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El mandatario señaló que, ante la falta de respuesta del Gobierno nacional a la carta enviada el año pasado, el Distrito plantea una salida intermedia: compartir la administración del aeropuerto con la Aerocivil hasta que se proceda “a hacer entrega a la ciudad” de la terminal aérea.

“Los ministros del Gobierno nacional no lo hacen bien, y no es de ahora, hace muchos años. Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente que viene a visitar a Barranquilla: los que vienen al malecón, al carnaval, a ver la selección. Llegan al aeropuerto y dicen: ‘¡Qué horrible!’”, manifestó Char, refiriéndose a las demoras en las obras de modernización del terminal.

Según la gerente de ciudad, Ana María Eljure, en una visita reciente a las instalaciones verificaron que las obras registran un avance de apenas el 6%, a pesar de contar con un contrato de aproximadamente COP 34.000 millones, que comenzó a ejecutarse el año pasado.

“Hacen pasar un muy mal rato a nuestra gente, a los que vienen a visitar a Barranquilla por el Malecón, por el Carnaval o por la selección Colombia. Llegan al aeropuerto y dicen que es horrible. La gente cargando maletas, los abuelitos, las señoras, las mamás con los niños. Nada funciona. Nosotros les estamos diciendo que lo entreguen, que acá sabemos hacer las cosas”, añadió Char.

La Aeronáutica Civil respondió al alcalde mediante un comunicado: “El Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, continúa avanzando de manera decidida en el fortalecimiento y modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, mediante una inversión estratégica orientada a garantizar la seguridad operacional, optimizar el servicio a los usuarios y consolidar el desarrollo aeroportuario de la región Caribe”.

Explicaron que entre 2024 y 2026 el Gobierno Nacional presupuestó una inversión significativa para el aeropuerto Ernesto Cortissoz, distribuida en funcionamiento, mantenimiento y mejoramiento en tres frentes de obra.

El primero interviene el lado tierra del terminal con trabajos en la terminal de pasajeros, la torre de control, las vías de acceso y la red contra incendios, además de habilitar la sala de equipaje nacional, el corredor estéril y el muelle internacional.

El segundo mejora el lado aire con intervenciones en pista, plataforma, cerramientos y señalización. El tercero actualiza los sistemas de ayudas visuales, fundamentales para la seguridad de las operaciones en condiciones meteorológicas adversas.