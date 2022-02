Alerta por aparición de decenas de peces muertos en la playa de Puerto Colombia

La Corporación Autónoma del Atlántico adelanta el repoblamiento de 36 millones de alevinos, principalmente de Lisa y Lebranche, que son especies catalogadas como vulnerables. Foto: CRA

En las playas de Puerto Colombia comenzaron a aparecer peces muertos desde el pasado martes, lo que ha alertado tanto a turistas como a los pescadores de la zona, dado que con el pasar del tiempo son cada vez más visibles.

El hecho se presenta en el arroyo grande y en la zona que conduce al muelle de Puerto Colombia, en donde el fuerte oleaje y los vientos, han arrastrado a los peces a la playa, en donde mueren. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), a esto se sumaría que hay un proceso migratorio de alevinos.

“La alta marea está sacando centenares de pececillos con la fuerza del oleaje y no hay ente que se encargue de recoger y limpiar para que no se pudran y no se sequen allí, esto está causando un olor en el sector”, dijo a Blu Radio el ambientalista Edson Forbes.

En esta zona del país, se da el desove de especies como las Anchoas, en Mugílidos tipo Lisa y Lebranche, que buscan refugio en lagunas costeras y ciénagas, pero que se quedan estancados en caños o playas, según explicó a El Heraldo el biólogo marino Juan Carlos Pino de la CRA.

Por su parte, la secretaría Ambiental de Puerto Colombia informó que adelantan la labor de limpieza de las playas, mientras que los pescadores han alertado otros problemas en la zona, como por ejemplo la desaparición de la ciénaga de Balboa por erosión.

Nuestro objetivo con el #PlanPescao es el repoblamiento de más de 36 millones de alevinos🐟🐠 en los cuerpos de agua💦 del Atlántico, principalmente de Lisa y Lebranche, que son especies catalogadas como vulnerables.

Por último, la Dirección General Marítima (Dimar) reportó un incremento en la altura del oleaje, que ha alcanzado a 3,2 metros, así como los vientos han llegado hasta 44 km/h, por lo que se ha recomendado extremar las medidas de seguridad en las zonas costeras.