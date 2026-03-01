Publicidad

Home

Colombia
Barranquilla

Asesinan a vendedor de comidas rápidas en Malambo, Atlántico, ¿qué se sabe?

Las autoridades investigan un posible caso de extorsión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
01 de marzo de 2026 - 05:42 p. m.
Imagen de referencia. El crimen ocurrió en el barrio Villa Esperanza de Malambo, donde minutos después estaba previsto un cierre de campaña política.
Imagen de referencia. El crimen ocurrió en el barrio Villa Esperanza de Malambo, donde minutos después estaba previsto un cierre de campaña política.
Foto: Alcaldía de Malambo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades buscan a los responsables del asesinato de Armando Eneys Buelvas Camargo, de 29 años, a quien sicarios dispararon en la noche del viernes 27 de febrero, mientras atendía su puesto de comidas rápidas en la cancha Los Chopas del barrio Villa Esperanza, en Malambo, Atlántico.

Lea: Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, agredió a periodista; respondió a las críticas

De acuerdo con las autoridades, un hombre que caminaba por el lugar le disparó sin mediar palabra y huyó en un mototaxi. Aunque la víctima fue trasladada a la Clínica Campbell del municipio, murió minutos después de su ingreso.

El hecho causó conmoción en el sector, donde en ese momento se preparaba el cierre de campaña del candidato a la Cámara de Representantes César Barrera. En redes sociales compartieron el video del momento de los disparos, en el que se escuchan gritos de personas que se encontraban reunidas en el lugar. Sin embargo, el candidato no había llegado, por otros compromisos en el área metropolitana de Barranquilla.

Lea: Expansión minera pone en riesgo fuentes hídricas en zona rural de Cucunubá

Ante la confusión generada en redes sociales, la Policía Nacional emitió un comunicado para desmentir un vínculo entre el crimen y el evento político: “Es importante aclarar que este hecho no guarda relación alguna con reuniones o cierres de campaña política, como erróneamente se ha difundido en redes sociales. La información que circula vinculando el suceso con un evento político es inexacta y genera desinformación en un contexto sensible para la comunidad”.

Entre las líneas investigativas que manejan las autoridades se encuentra la extorsión como motivo del crimen, pues en el sector opera la banda Los Costeños, cuyo mando en la zona estaría en manos de un hombre conocido como alias 08 o Carlitos Orejas.

“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, añadió La Policía de Barranquilla, que mantiene su presencia en el sector mientras avanza la investigación.

El asesinato de Armando Buelvas se suma a los siete homicidios registrados en Malambo durante febrero, lo que ubica al municipio como el tercero más violento del Atlántico, seguida de Barranquilla donde hubo 43 casos y Soledad con 25. El departamento cerró el mes con 91 asesinatos.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Malambo

Atlántico

homicidio

extorsión

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.