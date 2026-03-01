Asesinan a vendedor de comidas rápidas en Malambo, Atlántico, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. El crimen ocurrió en el barrio Villa Esperanza de Malambo, donde minutos después estaba previsto un cierre de campaña política. Foto: Alcaldía de Malambo

Las autoridades buscan a los responsables del asesinato de Armando Eneys Buelvas Camargo, de 29 años, a quien sicarios dispararon en la noche del viernes 27 de febrero, mientras atendía su puesto de comidas rápidas en la cancha Los Chopas del barrio Villa Esperanza, en Malambo, Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, un hombre que caminaba por el lugar le disparó sin mediar palabra y huyó en un mototaxi. Aunque la víctima fue trasladada a la Clínica Campbell del municipio, murió minutos después de su ingreso.

El hecho causó conmoción en el sector, donde en ese momento se preparaba el cierre de campaña del candidato a la Cámara de Representantes César Barrera. En redes sociales compartieron el video del momento de los disparos, en el que se escuchan gritos de personas que se encontraban reunidas en el lugar. Sin embargo, el candidato no había llegado, por otros compromisos en el área metropolitana de Barranquilla.

Ante la confusión generada en redes sociales, la Policía Nacional emitió un comunicado para desmentir un vínculo entre el crimen y el evento político: “Es importante aclarar que este hecho no guarda relación alguna con reuniones o cierres de campaña política, como erróneamente se ha difundido en redes sociales. La información que circula vinculando el suceso con un evento político es inexacta y genera desinformación en un contexto sensible para la comunidad”.

Entre las líneas investigativas que manejan las autoridades se encuentra la extorsión como motivo del crimen, pues en el sector opera la banda Los Costeños, cuyo mando en la zona estaría en manos de un hombre conocido como alias 08 o Carlitos Orejas.

“El caso corresponde a hechos aislados, que actualmente son materia de investigación por parte de nuestras unidades de Policía Judicial, con el fin de esclarecer las circunstancias, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, añadió La Policía de Barranquilla, que mantiene su presencia en el sector mientras avanza la investigación.

El asesinato de Armando Buelvas se suma a los siete homicidios registrados en Malambo durante febrero, lo que ubica al municipio como el tercero más violento del Atlántico, seguida de Barranquilla donde hubo 43 casos y Soledad con 25. El departamento cerró el mes con 91 asesinatos.