Así es la lujosa casa de Álex Saab en Barranquilla: vale más de 20 mil millones

Además de la mansión, se incautaron dos casas, un apartamento y tres garajes. Foto: Fiscalía General de la Nación

Una de las figuras más importantes para el gobierno de Nicolás Maduro ya está disfrutando de su libertad en el país vecino. La liberación del barranquillero Álex Saab, efectuada por el gobierno estadounidense en canje por diez prisioneros norteamericanos que residían en Venezuela, se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre. Con su llegada, las opiniones sobre su caso, en el que estaba siendo acusado por lavado de activos, se dispararon, entre ellas las que tienen que ver con la fortuna que alguna vez tuvo.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a bienes de Saab en el 2020 que harían parte de su enriquecimiento ilícito. Una de estas propiedades, la más lujosa, se encuentra en Barranquilla, específicamente en la carrera 59 entre calles 85 y 84. Esta mansión está evaluada en $28.000 millones y cuenta con piscina, sala de masajes, jacuzzi, sala de cine, cancha de tenis y más. Actualmente, se encuentra en abandono.

Casa de Álex Saab en Barranquilla

“La decisión para el trámite de extinción del derecho del dominio se relaciona con la investigación que le adelanta el ente acusador a Saab Morán por los delitos de lavado de activos; enriquecimiento ilícito; exportación o importación ficticias, y concierto para delinquir”, explicó Patricia Saavedra, la entonces directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía en un comunicado público de la entidad.

¿Cuánto vale la casa de Álex Saab en Barranquilla?

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, se decidió poner esta propiedad en venta por el costo de una tercera parte de su valor original. Sin embargo, por el paso del tiempo, la residencia cuenta con algunos defectos resultantes de la falta de mantenimiento. Así lo reportaron distintos medios, incluido Blu Radio, quienes mostraron por medio de un video que en la entrada del recinto se encuentra basura y los barrotes que separan la casa de la calle, cuentan con óxido.

A pesar de su deterioro, no deja de ser una estructura impresionante. En su interior hay clósets hasta de 50 metros y la cancha de tenis, que se encuentra en el tejado, no deja de sorprender por su amplitud. De hecho, la pista deportiva se añadió a la propiedad cuando el ex empresario fue expulsado del Country Club de Barranquilla.