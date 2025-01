Así podrás solicitar permisos para eventos durante el Carnaval de Barranquilla

Imagen de referencia. Prohíben el uso de envases de vidrio, los retenes informales y la realización de eventos sin autorización. Foto: Carnaval S.A.S

La Alcaldía de Barranquilla anunció que hasta el 7 de febrero podrán radicar las solicitudes para permisos de eventos durante el Carnaval 2025. La Secretaría de Gobierno recordó que los trámites deben realizarse con al menos 15 días hábiles de anticipación, cumpliendo los requisitos establecidos en los decretos 0160 de 2023 y 0028 de 2025.

Los eventos que requieren autorización incluyen reinados, conciertos, desfiles, ferias artesanales, actividades deportivas, espectáculos públicos, procesiones religiosas y cualquier actividad con venta de boletería o cover.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la ventanilla virtual de la Alcaldía de esta forma:

En la página de la Alcaldía de Barranquilla seleccione la sección de la Secretaría de Gobierno.

Busque la opción “Expedición de permisos para espectáculos públicos” y lea los requisitos según el tipo de actividad.

Descargue y diligencie el formulario correspondiente al evento que desea organizar.

Reúna los documentos requeridos, ya sea como persona natural o jurídica.

Si el evento incluye cierre de vías, venta de licor o requiere acompañamiento policial, deberá incluir estas solicitudes en el trámite.

Envíe los documentos y formularios a través de la ventanilla virtual habilitada en el portal web.

Una vez aprobada la solicitud por el Comité de Evaluación de Eventos, se notificará al organizador.

Nelson Patrón Pérez, secretario de Gobierno, explicó que el Comité revisa cada solicitud para garantizar el cumplimiento de la normatividad. “Desde el Comité de Evaluación de eventos y actividades de aglomeración de público del Distrito mantenemos la evaluación y análisis para que las actividades masivas, como fiestas, conciertos, desfiles o bailes populares, cumplan con lo establecido por la normatividad vigente, ya que de esta forma prevenimos y minimizamos los riesgos que conllevan este tipo de eventos en la ciudad”, afirmó.

Por su parte, el Decreto 0028 de 2025 establece que los eventos autorizados deben finalizar a las 5:00 a.m., mientras que los establecimientos de venta de licor podrán operar hasta las 4:00 a.m. También prohíbe el uso de envases de vidrio en los eventos y los retenes informales que interrumpen el tráfico. Las actividades sin autorización podrán ser suspendidas y sancionadas según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. “Es importante que los organizadores tengan claros los requisitos antes de presentar una solicitud. De lo contrario, la actividad no será aprobada”, enfatizó Patrón.