Valentina Hereira denunció la existencia de un grupo de WhatsApp y Telegram llamado Bababos Killa, en el que más de 11.000 usuarios comparten fotos íntimas de mujeres sin su permiso y las extorsionan.

Valentina Hereira es la periodista y fotógrafa barranquillera que denunció la existencia de un grupo en WhatsApp y Telegram que estaría cometiendo delitos contra la libertad sexual de las mujeres en Barranquilla. Se trata de Babados Killa, un grupo en el que más de 11.000 usuarios comparten fotos y videos íntimos de las mujeres sin su consentimiento y algunos de ellos las extorsionan exigiéndoles el pago de dinero o el envío de más fotos. (¿QUÉ PUEDES HACER SI FILTRAN TUS VIDEOS SEXUALES? - LAS IGUALADAS)

La denunciante contó lo sucedido a través de un video en Instagram, que ya tiene más de 500.000 reproducciones y que ha permitido conocer que al menos 25 mujeres han sido víctimas de Babados Killa. Aunque la publicación se hizo el pasado viernes, algunas de las víctimas han contado en medios de comunicación que ya habían denunciado antes en la Fiscalía y que no recibieron respuesta. “Mi caso ocurrió en el mes de febrero cuando un amigo me reenvió todas las fotos íntimas mías que estaban circulando en ese grupo de Telegram y también me dio a conocer todas las cosas feas que decían al referirse a mí”, narró una de las víctimas, según reseñó el periódico El Heraldo.

Otra de las víctimas contó que las fotos que circularon de ella habían sido enviadas a su expareja en un acto de confianza en medio de la relación sentimental, pero que no había dado su autorización para que la vieran terceros. “En su momento, envié fotos íntimas a mi pareja sentimental con la que ya no estoy actualmente, pero este se ha encargado de difundir este material que en su momento se lo pasé en confianza, debido a que estaba en una relación con él”, añadió a El Heraldo.

Después de que el video de denuncia de Valentina Hereira se hiciera viral y de que más mujeres contaran sus casos, la Fiscalía abrió una investigación de oficio el pasado lunes contra Babados Killa. El Espectador conversó con Hereira para conocer más sobre las denuncias y las amenazas en su contra.

¿Cómo te enteras de la existencia del grupo Babados Killa?

No tenía idea de la existencia de este grupo hasta que la prima de una amiga cayó ahí. Alguien le avisó a ella que sus fotos íntimas estaban siendo compartidas en ese grupo y me mandó pantallazos. Su celular fue hackeado. Ella, a su vez, me contó la historia de otras tres chicas en la misma situación. Tenía miedo de hacer el video denunciando, pero lo consideré necesario y lo publiqué.

Cuando el video se vuelve público, me doy cuenta de la gravedad del asunto. Solo conocía tres historias, pero luego empecé a conocer muchas más víctimas. Algunas intentaron denunciar y sus procesos quedaron olvidados o les hicieron preguntas innecesarias.

¿En qué coinciden los relatos de las mujeres que han denunciado?

En Babados Killa se comparten tres tipos de contenido: 1. Pornografía comercial. 2. Nudes o paquetes de fotos de mujeres enviadas a sus exnovios, amigos o que fueron hackeadas de sus dispositivos. 3. Las fotos o videos producto de la extorsión. Esta última situación es la más frecuente. Alguien manda al grupo la foto del perfil de una mujer equis, dice que quiere obtener contenido sexual de ella y entonces la contactan a ella y la extorsionan para que mande contenido.

Cuando no consiguen las fotos, amenazan a las chicas con que las van a violar, empalar o matar. Cuando sí consiguen contenido, estas chicas pasan a ser extorsionadas por los administradores del grupo, que les piden más fotos desnudas para dejar de compartirlas o les exigen dinero, entre $100.000 y $200.000. Les preguntan: ¿Qué nos das para no enviar tus fotos?

¿Cómo exponen en el grupo a las mujeres extorsionadas?

Es un grupo con más de 11.000 participantes, hay muchas peticiones. Ellos toman una foto del perfil de Instagram de la chica y la envían al grupo. Luego, ella empieza a hacer acechada y acosada en sus redes por los participantes del grupo, quienes les exigen enviar fotos íntimas. Muchas chicas desconfían de sus exparejas, quienes mayormente tienen el contenido. Cuando publiqué el primer video, muchas chicas entraron al grupo a ver si había contenido de ellas y muchas encontraron.

Babados Killa es un grupo anónimo, no tienes que poner número de celular o nombre. Basta con tener el link para unirte. Es más, hoy hay muchos perfiles con mi foto y nombre en tono de burla. Es asqueroso.

¿Por qué es tan grave esta situación para las mujeres?

Yo decidí publicar el video y no me arrepiento. Nunca he pasado por eso, los integrantes de Babados buscaron contenido sexual mío hasta cansarse y llegaron hasta un perfil de Facebook de cuando tenía 12 años. No encontraron nada, pero pude sentir el dolor de la chica que conozco y de las demás. En estas situaciones la mujer es la que se encuentra avergonzada, victimizada. Conozco el caso de una menor de edad víctima de Babados Killa a la que sus padres no le permitieron denunciar por miedo al qué dirán. Ella no fue la que falló. Debemos quitar la presión sobre la mujer: “no mandes foto, no te sientas sexy, no vivas tu sexualidad”. No digamos más eso. Queremos hombres confiables.

¿Qué ha pasado después de la publicación del video?

Cuando publiqué el video, recibí mucho amor y apoyo, pero también mucho odio. A los integrantes del grupo no les gustó verse expuestos. Al comienzo, solo se referían a mí con insultos, pero el sábado a las 8.30a.m. me llegó el primer pantallazo en el que se lee que los integrantes de Babados Killa chatean sobre buscar mi dirección y se retan para conseguirla y lanzar condones usados de ellos en mi casa. Ese fue el primer “reto”. Después, un tipo dijo que me iba a violar, empalar, picar en pedazos y que me iba a echar a sus perros. Quedé en shock. Yo me estoy cuidando mucho y también mi familia. Se consiguieron mi número de celular, pero no han llamado ni escrito, porque supongo que saben que eso es exponerse más.

“Vamos a picar a esa hp gorda y se la damos a los perros”

DIOS 💔 pic.twitter.com/CxhftGzIlV — V A L L U (@girogirasol) April 25, 2021

¿En qué la averiguación de la Fiscalía?

He tenido contacto con Fiscalía, Policía y muchos entes. He sentido apoyo en el tema de la seguridad, pero en Fiscalía los procesos son lentos para mí y para las víctimas. Estamos en la ruta de empezar lo judicial. La reunión fue el lunes pasado.

¿Qué quisieras decirles a las mujeres?

Que no exageramos lo que estamos viviendo, no crean eso que nos dicen. La sexualización en redes es tan impresionante que la gente calla. ¿Cuántas amenazas de violación tengo por publicar un video? No tenemos que avergonzarnos, alcemos la voz y denunciemos. A quienes dicen que están en Babados Killa solo para “observar”, les digo que son igual de cómplices que quienes envían contenido de alguien. El mensaje es que hay que evaluarnos. Hombres: revisen también si su círculo de amigos hace ese tipo de cosas. Esto no es normal.

En la Fiscalía también han puesto a algunas víctimas a explicar por qué enviaron una foto. El tema no es por qué la envió, es por qué está siendo compartida sin su consentimiento. Una víctima lo que necesita es apoyo por parte de las autoridades, no sentirse culpable o escuchar un discurso moral sobre el por qué no debió enviar fotos.