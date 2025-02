Bancos de sangre de Barranquilla reportaron desabastecimiento: buscan donantes

Imagen de referencia. Los bancos de sangre en Barranquilla necesitarían al menos 1.000 unidades para atender emergencias durante el Carnaval. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los bancos de sangre en Barranquilla reportan desabastecimiento crítico de componentes sanguíneos a pocos días del Carnaval. La baja donación ha llevado a que las reservas estén por debajo del 25 %, lo que podría generar demoras en cirugías y atención de emergencias.

Johan Bula, gerente del Banco Nacional de Sangre, explicó que la situación en la ciudad es más grave que el promedio nacional, donde la escasez es del 14 %. Ante esto, los bancos han recurrido a otras regiones del país para suplir la falta de unidades.

“Necesitamos que las personas donen para poder cubrir las necesidades de cirugías programadas, emergencias y pacientes que requieren sangre a diario”, señaló Bula.

Lea: Bus arrolló a pareja en motocicleta en Barranquilla: esto se sabe

Barranquilla cuenta con cuatro bancos de sangre, cada uno con campañas de promoción para incentivar la donación. Sin embargo, la respuesta ha sido baja. Edwin Tenorio Jiménez, director científico del Banco de Sangre de la Fundación Grupo de Estudio Barranquilla, alertó que, para los eventos del Carnaval, se requieren al menos 1.000 unidades de sangre, pero solo hay 240 disponibles. “Se nos olvida el impacto de donar sangre. La sangre no se vende, su costo está cubierto por el sistema de salud, pero dependemos de la donación voluntaria”, afirmó a El Heraldo.

La sangre tiene una vida útil de 42 días en el caso de los glóbulos rojos y solo cinco días para las plaquetas. Marta Venera, coordinadora del Banco de Sangre de la misma fundación, explicó que los donantes deben presentar su documento de identidad y pasar filtros de salud para verificar su elegibilidad. “Si cumplen con los requisitos, se les asesora sobre el proceso, se evalúan signos vitales y luego se realiza la donación, que puede ser de sangre total o de componentes específicos mediante aféresis”, detalló.

Los bancos de sangre hacen campañas en empresas, universidades y espacios públicos, pero enfrentan barreras por mitos y desinformación sobre la donación. “Cada vez que ocurre una emergencia en la ciudad, somos los primeros en responder, pero sin donaciones voluntarias, no podemos garantizar la disponibilidad de sangre”, concluyó Tenorio.

Le puede interesar: Habrá cortes de agua por 30 horas en Medellín: estos son los barrios afectados

¿Dónde pueden donar sangre?

Sede Principal: Cra. 50 No. 80-192. De lunes a viernes 7:00 am – 6:00 pm y sábados de 8:00 am – 4:00 pm

Clínica General del Norte: Calle 70 # 48-35. De lunes a viernes 8:00 am – 6:00 pm y sábados de 8:00 am – 4:00 pm

Clínica Reina Catalina de Barranquilla: Calle 82 No. 47 – 12 Piso 4. De lunes a viernes 8:00 am – 6:00 pm y sábados de 8:00am – 4:00 pm

Camino Adelita de Char: Calle 50 No. 20 – 91 Piso 1. De lunes a viernes 8:00 am – 6:00 pm y sábados 8:00am – 4:00 pm

Clínica Murillo: Calle 45 No 20 -77 Piso 3. De lunes a viernes 8:00 am – 6:00 pm y sábados de 8:00am – 4:00 pm

Clínica Centro: Calle 40 No 41 -110 Piso 2 consultorio 3, Edificio Consulta externa. De lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm y sábados de 8:00am – 12:00 pm.

Clínica Reina Catalina de Baranoa: Kilómetro 18 No 5 – 26. De lunes a viernes 8:00 am – 5:00 pm y sábados de 8:00am – 4:00 pm

Puntos móviles: campañas de donación parques, empresas, universidades, gimnasios y centros comerciales.