Barranquilla: estos son los cortes de luz programados para este 5 de abril

Imagen de referencia. Los cortes se tienen previstos en Barranquilla y municipios aledaños. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Una serie de cortes en el servicio de energía se tienen programados para este viernes 5 de abril en Barranquilla, por cuenta de la serie de trabajos de mantenimiento programados en la ciudad y la red que surte de luz a los municipios aledaños.

Se intervendrán los circuitos Portal del Prado y Universal, en Barranquilla, donde se harán trabajos en los siguientes horarios:

Circuito Portal del Prado: de 12:30 del mediodía a 4:00 p.m. Sectores sin energía: de la calle 50 a la calle 55 entre carreras 45 y 54 y de la calle 50 a la calle 51 entre carreras 34 y 45.

Circuito Universal: de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Sectores sin energía: El Rosario, de la calle 52 a la calle 50 entre carreras 42 y 37 (El Recreo) y calle 47 entre carreras 34 y 38 (Chiquinquirá).

En los municipios de Soledad, Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabanagrande, habrá cortes desde 8:00 am a 4:00 pm, debido a trabajos de lavado y adecuaciones en las redes de media tensión:

Circuito Terranova: Soledad: Los Balcanes, Las Moras Etapa 4, Villa Estadio, Altos de Sevilla, Villa Las Moras, Urbanización Nuevo Horizonte, María de Los Ángeles, El Manantial, Los Loteros y Ciudad Camelot.

Circuito Centenario: Soledad: Soledad 2000, Villa Stefany, Tajamar I y entre carreras 14 C y 15 de la calle 54 a la 63 (Los Rosales).

Circuito Sabanagrande 3: Santo Tomás: Las Cayenas, Altamira, Centro, Los Cocos, Villas del Prado, San José, Lucero, Los Mangos, Nuevo Horizonte, Villa Catalina, Palonegro, Urbanización Villa Leidis, Urbanización La Arenosa y sector San Antonio. Palmar de Varela: Las Delicias, Los Almendros, Villa Palmar, Amarando y sectores aledaños a La Loma de El Doctor.

En el municipio de Sabanalarga se hará el cambio de postes y redes entre las 7:30 a.m. y 5:00 p.m. en la calle 4 con carrera 7, en el sector centro 1 de Puerto Colombia; mientras que en el barrio Barahona del municipio de Baranoa se realiza la modernización de redes eléctricas entre la calle 18 a la calle 19 y las carreras 6 C y 6D, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.