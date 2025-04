Buscan a feminicida de Clara Milena Álvarez, en Soledad; pareja sería responsable

Las autoridades activaron un operativo por las principales vías del Atlántico para encontrar a la pareja de Clara Milena, presunto responsable del feminicidio. Foto: EFE - Biel Aliño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran indignación causó en el Atlántico el feminicidio de Clara Milena Álvarez Díaz, de 44 años, por la crueldad con que se cometió el asesinato. La mujer fue encontrada por su hija, en su vivienda en el barrio Sinaí de Soledad, con agresiones con arma blanca y un martillo.

Lea: Lo que se sabe del incendio forestal cerca a Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla

Según indicaron los vecinos a las autoridades, Clara Milena tuvo una fuerte discusión con su pareja Édgar Aguilar Soto, de 47 años, en la noche del pasado sábado 19 de abril. Luego, el sujeto huyó en un carro, por lo que las autoridades investigan el recorrido del sujeto.

Posteriormente, luego de que el sujeto escapó, la hija fue al cuarto de sus padres y encontró el cuerpo, por lo que alertó de la situación a los vecinos.

Por su parte, Rosiris Soto, tía de la víctima, expresó que el asesinato de Clara Milena le resulta desconcertante porque, días antes de lo ocurrido, la familia había planeado un paseo para esas fechas por Semana Santa. “Era una mujer trabajadora, ama de casa y dedicada a sus hijos. Estamos en shock, nadie sabe qué pasó, no sabemos de verdad. La señora Clara era transportadora de una empresa de cerámica (…) la hija mayor de ella me llamó y me dijo que su papá hizo lo que hizo con su mamá”, dijo a Caracol Radio un familiar de Clara Milena.

Puede interesarle: Reportaron taquillazo en sede de Bancolombia en Villa Campestre, Puerto Colombia

Sumado a esto, se ha conocido que la víctima tenía tres hijas con el presunto agresor, con el que además tenía una relación de más de 25 años. Además, ambos trabajaban en el transporte de cerámicas y baldosas.

Sobre el caso, el teniente coronel Fernando Carvajal, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que se activó un operativo por las principales vías del departamento y se dispuso de un grupo de investigación para esclarecer lo que sucedió y encontrar al agresor, por lo que pidieron apoyo de la ciudadanía para dar información del paradero del sujeto.