Cancelaron proyecto Arena del Río en Barranquilla: estas son las razones

El megaproyecto ya había vendido todos sus palcos y debía entregarse en 2024. Foto: Cortesía

Barranquilla desde hace varios años ha venido promoviendo la economía de la ciudad a través de rótulos como “Distrito de Entretenimiento“ y “turismo de negocios”. Una de las zonas donde más se busca potencializar esto es cerca al Río Magdalena, con proyectos privados y públicos como el Malecón y Puerta de Oro, con los que buscan que la ciudad le “dé la cara al río”.

Uno de los planes más grandes se anunció hace cuatro años. Se trataba de un proyecto de infraestructura privado, considerado uno de los más ambiciosos en Barranquilla. Un megaescenario de eventos deportivos y culturas, planeado en conjunto con zonas comerciales, hoteles y apartamentos llamado “Arena del Río”. La terminación de la obra estaba planificada, según su presidenta, para el año 2024 y el éxito fue tal que el año pasado ya se habían vendido todos los palcos.

“Más que una arena es un distrito de entretenimiento, porque tendrá casino, arena, hotel, apartamentos, comercio, todos los servicios para que la gente vaya a entretenerse. Nos soñamos un mundo pospandemia en donde volvamos a encontrarnos y esperamos que la Arena sea el sitio perfecto para esto”, lo definió la presidenta del proyecto, Tatyana Orozco, en una entrevista para Portafolio.

Sin embargo, Two Way Stadiums, empresa estadounidense que estaba a cargo del proyecto, anunció esta semana que el proyecto no se podía ejecutar como se habái planteado en un principio. Varios lamentaron la decisión, entre ellos, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Efraín Cepeda Tarud, quien aseguró que era un proyecto que atraería un número importante de turistas y generaría empleo en la ciudad.

Las razones por las que ya no se realizará

La empresa encargada del proyecto dijo que devolverá el dinero de los palcos a los inversionistas. Entre las razones señala que “nos enfrentamos a la coyuntura inversionista con altas tasas de interés, devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación, que, en conjunto, afectaron nuestro cierre financiero”.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el decano del departamento de Arquitectura de la Universidad del Norte, Manuel Moreno Slagter, indicó que detrás habría muchas más razones y agrega que entre estas se encontraría la especulación debido a las “expectativas de un escenario de esa naturaleza en una ciudad como Barranquilla y la agenda de eventos que tendría que ofrecerse”.

Otra razón que ve Moreno Slagte es que “el sector inmobiliario está en una fase de desaceleración, una condición que podría anticiparse después de varios años de crecimiento sostenido. Por lo tanto, era de esperarse que algunos proyectos se afectaran. No obstante, asegura que “no debemos esperar una afectación excesiva”, en casos de otros proyectos como Puerta de Oro y el Malecón.

El proyecto, además de escenario de eventos, incluía la construcción de 100 apartamentos de lujo, 500 habitaciones para turistas, tres auditorios con capacidad hasta para 10.000 espectadores, dos museos y un parque digital, entre otros espacios. Tras la cancelación, Two Way Stadiums indicó que la fiducia devolverá el dinero a los 550 inversionistas, con sus respectivos rendimientos.