Carnaval de Barranquilla 2026, los detalles de la Lectura del Bando

El Carnaval de Barranquilla dará inicio oficial al Precarnaval 2026 con la Lectura del Bando, el acto que abre la Fiesta más grande de Colombia y que este año rendirá homenaje a la raíz cultural y ancestral del Carnaval. El evento se realizará el sábado 17 de enero en el Estadio Romelio Martínez, con aforo para 18.000 asistentes.

La Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, decretará el inicio del goce carnavalero hasta el miércoles de cenizas con la puesta escena ‘Raíz Negra’, que tendrá más de 700 artistas, dirigida por Pedro Díaz que exaltará el legado africano y su influencia en el Caribe colombiano a través de cinco escenas cargadas de música, danza y simbolismo, donde estará acompañada del Rey Momo Adolfo Maury Cabrera, los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz y las Reinas Populares 2025.

El espectáculo contará con una experiencia tecnológica inmersiva que incluirá video mapping, pantallas LED y sonido envolvente, que harán una memorable experiencia de inicio a final, desde el acto protocolario de entrega de las llaves de la ciudad que hará el alcalde Alejandro Char a la soberana, el espectáculo artístico y un gran concierto de cierre con Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y destacados exponentes de la champeta como la Champeta de Koffe el kafetero, Jader el Tremendo, Luister la Voz y Giblack.

Durante la rueda de prensa realizada en la KZ La 90, palacio real de la soberana, se dieron a conocer los detalles de este espectáculo que reafirma al Bando como uno de los actos culturales más importantes del Carnaval.

La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, destacó que esta propuesta artística:“es un homenaje a nuestras raíces, a lo que somos y a lo que nos dio origen. Es una invitación a reconocernos en nuestra historia y a celebrar, con orgullo, la herencia que vive en nuestra música, en nuestra danza y en nuestra gente”.

El estadio abrirá sus puertas a las 5:00 de la tarde y el evento tendrá tres momentos de gran importancia: un acto protocolario, en el que el alcalde distrital entregará a la soberana las llaves de la ciudad, simbolizando el inicio oficial del Carnaval y su liderazgo en la fiesta; seguido de la puesta en escena artística y el cierre con un gran show musical a cargo de Moys Producciones.

El Bando tendrá ritmos como rumba, plena, son, salsa, soukus, champeta, ritmos tradicionales, como son de negro, cumbia, entre otros, además de bailes cantados que serán interpretados por cantadoras como Lina Babilonia y La Carmen.

Participarán la Corporación Estefanía Caicedo, Fuerza Negra, Kadanzá, Corporación Luis Soto, Corporación Cultural Barranquilla, Kevaraq, Compañía Express, Compañía Élite, Congo Grande de Barranquilla, Pasión Latina, Los Pandas de Rebolo, Cumbiamba La Revoltosa, Generación Activa de Puerto Colombia, Comparsa Klama, Exilio Compañía y las candidatas al reinado a popular 2026.

Con la Lectura del Bando, el Carnaval de Barranquilla 2026 comienza oficialmente invitando a la ciudad y al país a vivir la temporada más alegre del año que se extenderá hasta el de febrero.