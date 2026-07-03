Carnaval de Barranquilla entregó los Congos de Oro 2026

La ceremonia también rindió homenaje a los Reyes del Carnaval, líderes de tradición, maestros carroceros y hacedores que, con su dedicación, mantienen vivo el legado de la manifestación cultural declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Foto: Cortesía Carnaval de Barranquilla

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En una ceremonia en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar, el Carnaval de Barranquilla entregó los Congos de Oro, Medallas de la Excelencia y reconocimientos Honor al Folclor, distinciones que exaltan a los hacedores que alcanzaron los más altos niveles de calidad, autenticidad y preservación de las tradiciones durante el Carnaval 2026.

En total fueron entregados 218 Congos de Oro, además de 66 Medallas de la Excelencia, luego de un proceso de curaduría patrimonial que evaluó las presentaciones de grupos folclóricos, disfraces y expresiones tradicionales en los diferentes eventos oficiales de la fiesta.

La ceremonia también rindió homenaje a los Reyes del Carnaval, líderes de tradición, maestros carroceros y hacedores que, con su dedicación, mantienen vivo el legado de la manifestación cultural declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Más que una premiación, esta entrega refrenda el proceso de curaduría patrimonial que sustenta el modelo de salvaguarda del Carnaval de Barranquilla. Tras la realización de la fiesta, un equipo de curadores expertos analiza cada una de las presentaciones mediante criterios técnicos y patrimoniales que permiten evaluar el estado de conservación de las manifestaciones, identificar fortalezas, oportunidades de mejora y acompañar la evolución de cada expresión cultural.

Desde el Carnaval explican que este proceso no solo otorga una calificación individual a grupos y disfraces, sino que constituye una herramienta para fortalecer el patrimonio vivo, reconociendo la autenticidad, la transmisión de saberes y el compromiso de los hacedores con las tradiciones que dan identidad al Carnaval.

“Mientras existan hacedores y artistas como ustedes, Barranquilla tendrá Carnaval; porque el Carnaval no vive en los escenarios ni en los desfiles: vive en su gente. Ustedes son el ADN, la memoria y el alma de esta fiesta que el mundo admira. Sigamos construyendo, unidos, un Carnaval cada vez más fuerte, más incluyente, más creativo y más universal”, manifestó Juan Ospino Acuña, director de Carnaval de Barranquilla.

Además, en su discurso el director se refirió a la KZ del Carnaval, un proyecto en el que el Carnaval se podrá vivir los 365 días del año y la destinación de los recursos obtenidos por las ganancias en taquilla de la presentación del Carnaval en Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, para auxilios funerarios para los hacedores de la fiesta, una mayor cobertura del Reinado Popular, democratizando la fiesta en todas las localidades de Barranquilla y un Carnaval que una los territorios con una participación de las iniciativas ciudadanas que hacen de la fiesta un solo Carnaval.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos en las modalidades de cumbias, danzas tradicionales, danzas especiales, comparsas, disfraces, letanías, comedias, expresiones invitadas, mejor carroza, Joselito, Reyes del Carnaval y Líderes de Tradición, además de las Medallas de la Excelencia, distinciones que evidencian el alto nivel artístico y patrimonial alcanzado por los participantes en la edición 2026.

En el evento recibieron un reconocimiento especial instituciones que impulsan la cultura como la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio, Noche del Río, Clena e iniciativas ciudadanas como el Carnaval de la 44, el Carnaval de la 84, Carnaval de las Artes-la Cueva, Congreso Internacional del Carnaval CorCarnaval, Carnaval Gay, Noche de Tambó, Carnaval, de Santo Tomás, Carnavalada- Casa, Moreu, Carnaval de Suroccidente, Carnaval de Suroriente, Festival Trans de la Cumbia, Festival del Pito Atravesado, Festival Regional Universitario de Banda Ana Bolívar de Consuegra.