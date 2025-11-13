Carnaval de Barranquilla, nueva imágen Foto: Cortes

Carnaval de Barranquilla presentó la renovación de su marca institucional, un cambio que busca continuar preservando la tradición mientras integra elementos contemporáneos que permitirán fortalecer su presencia nacional e internacional.

El nuevo diseño conserva el símbolo más reconocido y querido por los barranquilleros: el torito.

Según la marca, “durante los estudios realizados para este proceso, el torito fue el elemento que mayor recordación tuvo entre los públicos consultados sobre la marca Carnaval de Barranquilla. Esta figura, profundamente arraigada en la identidad de la ciudad y su fiesta, representa la fuerza y la historia de una de las máscaras más antiguas y representativas de nuestra tradición: el Torito Ribeño, cuya máscara más antigua se exhibe y conserva en el Museo del Carnaval”.

En esta renovación, el torito se libera del círculo que lo contenía, cobrando más vida y movimiento, conservando algunos elementos como la estrella de su frente, los ojos y cascabeles, acompañado de los colores de la bandera de Barranquilla. La transformación busca expresar el dinamismo del Carnaval, su espíritu creativo y su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo intacto su carácter patrimonial.

“La nueva imagen honra la tradición y respeta el inmenso valor de nuestra cultura. Así como el Carnaval de Barranquilla es una identidad viva, en movimiento y abierta a transformarse, siendo siempre fiel a su esencia; de esta manera hoy nos renovamos para seguir creciendo, integrando elementos de diseño que nos permiten proyectarnos al mundo”, afirmó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

El refresh de la marca corporativa se dio en el marco del proyecto Apoyo al Carnaval de Barranquilla, Economías Creativas y Culturales, desarrollado junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), como resultado de una investigación que permitió identificar oportunidades para fortalecer la imagen institucional y seguir proyectándola como un referente de innovación cultural, tradición, creatividad y competitividad.