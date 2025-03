Cinco heridos, entre ellos tres menores de edad, dejó incendio en Barranquilla

El incendio se produjo en la madrugada de este 5 de marzo. Foto: Captura de pantalla

Un grave incendio se registró dentro de una vivienda en el barrio Cevillar de Barranquilla, en la madrugada de este miércoles 5 de marzo, que dejó cinco personas heridas, entre las que se encuentran tres menores de edad.

Primeras versiones de las autoridades indican que un corto circuito habría ocasionado la emergencia, por la que las cinco personas que se encontraban dentro de la vivienda, un hombre y cuatro hermanos, tuvieron que ser trasladadas al Camino Universitario Adelita de Char.

El hecho se registró en la carrera 17 No. 51 - 02, sobre las 4:44 a.m. Según indicó una de las personas afectadas, los despertó el ruido y las chispas. “Empezaron los niños a gritar y los vidrios a explotar y salimos corriendo. Hicimos fuerza para que se abriera la puerta, pero ellos no hallaban qué hacer. Nos tocó meternos por el patio para sacarlos y auxiliarlos”, añadió a Blu Radio Miguel Durán, vecino de la casa en la que se registraron los hechos.

Los primeros reportes de las autoridades indican que Fabián Beltrán Aparicio, propietario de la vivienda, y una niña de cinco años, presentaron dificultades para respirar por la inhalación de humo; mientras que Edimar Albarrán Álvarez tiene quemaduras de segundo grado.

En el caso del niño de ocho años, el parte médico indica que presenta quemaduras en sus manos, mientras que la niña de cuatro años tiene quemaduras de tercer grado en diferentes partes del cuerpo, por lo que es la que se encuentra en estado más crítico.

“Una de las niñas va bastante malita y los otros iban afectados por el humo. Estas personas apenas tenían tres días viviendo allí, llegaron apenas el domingo. Posiblemente, el abanico hizo el corto circuito”, añadió Durán.

Por lo pronto se esperan las conclusiones de las autoridades sobre lo que ocurrió. Imágenes en redes sociales evidencian que la conflagración consumió la mayor parte de las cosas que había dentro de la vivienda.