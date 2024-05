Con llave maestra, robaron $1.200 millones en vivienda del norte de Barranquilla

Imagen de referencia. El dueño de la vivienda señaló que más de cinco personas participaron en el robo. Foto: Felipe Villegas

Un robo milimétricamente planeado se presentó el fin de semana en una casa del barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla. Sujetos armados usaron dos triquiñuelas para ingresar a una vivienda de la que sacaron por lo menos $800 millones en efectivo, además de joyas, ropa y aparatos electrónicos.

Lea: Lo que se sabe de la niña de 9 años encontrada muerta en Aguachica, Cesar

El hecho se registró poco antes del mediodía del pasado 11 de mayo. Según narró a medios locales Rafael Reales, el comerciante propietario de la vivienda, lo primero que ocurrió fue que una mujer llegó timbrando desesperadamente a la casa. A la reja se asomó el conductor, a quien la mujer y presunta cómplice de los ladrones le pidió un vaso de agua.

Luego de que el conductor entró por la bebida, los delincuentes, que se movilizaban en dos camionetas y motocicletas, aprovecharon para ingresar por el garaje de la vivienda con una llave maestra; amarraron de pies y manos al trabajador y llegaron al baño donde se encontraba Reales, al que sacaron amenazándolo con un arma.

Le puede interesar: Renunció a la Alianza Verde el exconcejal de Medellín Daniel Duque

“Un tipo de contextura gruesa, de 1,65 de estatura aproximadamente, vestía una camisa manga larga y tenía puesto un tapaboca, me puso una pistola en la frente y me preguntó por una caja fuerte. Yo estaba desnudo y le dije que en mi casa no había ninguna caja fuerte. Me obligó a subir al segundo piso y allí estaban cuatro hombres armados que estaban revisando las habitaciones”, indicó a El Heraldo Reales.

Los delincuentes también amarraron a la esposa y a la hija del empresario, mientras que a esta última la golpearon, lo que hizo que Reales les dijera dónde estaba el dinero. “Le indiqué donde estaba el dinero en el closet del baño. Ahí encontraron varias cosas. Me amarraron con sunchos plásticos. Rompieron gavetas, muebles de la casa y otros elementos más. Dieron con una fuerte suma de dinero y uno de los hombres se iba metiendo los fajos entre los pantalones. Lo mismo hizo con las joyas”, aseguró a Blu Radio.

Entre las cosas que Reales señaló que hurtaron de su vivienda, están por lo menos $800 millones en efectivo que estaban en su habitación y la de su hija, joyas, relojes de marca, un cofre de prendas, una colección de gafas y un Nintendo Switch, así como el pasaporte de su hija y las cámaras de vigilancia de la casa.

“En total, fueron entre diez y doce personas las que participaron en el atraco a la casa: la mujer que llegó pidiendo agua, los cinco hombres que ingresaron armados a la casa, dos conductores de los carros, dos motociclistas y dos campaneros que vigilaban el sector donde está mi casa”, aseguró Reales, quien añadió que los ladrones se comunicaban por radio con personas fuera de la vivienda.

Las autoridades indicaron que revisan cámaras de seguridad, así como realizaron pruebas dactiloscópicas para dar con el paradero de los responsables del robo, de los cuales ya se habría identificado a cuatro.