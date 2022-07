Conductores de bus de Barranquilla exigen garantías para trabajar

Autoridades ofrecen $25 millones por información que permita dar con los autores de los homicidios. Foto: Pixabay

Conductores de las empresas de buses convencionales, Coolitoral y Cootrab de Barranquilla, decidieron no salir a trabajar hoy, 28 de julio, como muestra de rechazo a la inseguridad que vive el gremio, y que ha cobrado la vida de dos conductores en los últimos días en la ciudad y el área metropolitana.

Cerca de 200 trabajadores llegaron hasta el parqueadero de la empresa para impedir que los buses salieran y se declararon en paro hasta que no haya las garantías para laborar.

“No tenemos garantías, no trabajamos seguros y estamos a merced de los criminales. No podemos salir de nuestras casas con miedo de no volver a ver a nuestra familia”, manifestó Mauricio Alvarado, conductor de la empresa Coolitoral.

El lunes, 25 de julio, fue asesinado José del Carmen Hernández Padilla, un conductor, quien se encontraba realizando la ruta del servicio de transporte en la vía Cordialidad, a la altura de la calle 99, cuando un sujeto armado se subió al vehículo y le disparó.

Tan solo dos días antes, también había sido asesinado un conductor de la empresa Cootrab, en el hecho una mujer resultó herida. Detrás de estos casos estarían miembros de Los Rastrojos- Costeños, una banda que delinque en esta zona del país y que están buscando que no se le imponga una medida severa a alias ‘El Negro Ober’, máximo líder de la estructura.

“Esta persona tomó la decisión de mandar a presionar, como ya lo había hecho en casos anteriores, y atacar a una empresa de servicio público. Por el momento no tenemos una exigencia económica, pero sí sabemos que empezó a presionar por la decisión de la Fiscalía, que ha solicitado para él la pena de 60 años”, dijo el general Luis Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Ante esta situación, la policía se reunió con los conductores para revisar las exigencias y trazar una hoja de ruta que permita dar una solución. Asimismo, las autoridades aumentaron a $25 millones la recompensa para dar con los autores de los homicidios registrados recientemente.

Durante todo el día el servicio ha estado suspendido, por lo que cientos de usuarios han tenido que caminar para llegar a sus destinos.