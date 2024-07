Desde agosto se reanudará el cobro en el peaje Papiros, ¿de cuánto será?

Imagen de referencia. A la par, la Procuraduría Provincial interpuso una acción para que se retire la caseta. Foto: Ministerio de Transporte

Nuevas protestas se prevén ante la decisión del Ministerio de Transporte de reanudar el cobro en el peaje de Papiros para los carros de categoría 1 y 2, así como para los vehículos que se había exento de la medida por cuenta de las continuas manifestaciones de la comunidad, que desde febrero de 2022 se ha opuesto a su entrada en marcha.

En esta ocasión, a través de una resolución, el Ministerio de Transporte anunció que se retomará el cobro del peaje Papiros a partir del primero de agosto. Esto será para los vehículos de categoría 1 (automóviles, camperos y camionetas) y 2 (buses), así como para los vehículos que se dirigen a los colegios ubicados en la “Y de los chinos” y los vehículos de transporte público de Puerto Colombia.

El cobro tendrá excepciones, pues según explicó el ministro saliente, William Camargo, los usuarios deberán pagar una tarifa diferencial de $1.500, que corresponden al valor que corresponde al Fondo de Seguridad Vial (Fosevi). “En todo caso, si el Fosevi se llegare a incrementar, se deberá adicionar el valor correspondiente al momento del cobro”, indica la resolución.

La decisión no fue bien acogida por el Comité No más Peaje, que resaltó que esta medida no tuvo en cuenta la propuesta que le hicieron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por lo que se preparan nuevas movilizaciones para los próximos días.

“Este peaje está dentro del casco urbano, es un peaje conurbano, por lo tanto, requiere una reubicación. Se le ha presentado a la ANI diferentes alternativas financieras de retiro de peaje que no afecte su recaudo contractual”, explicó a El Heraldo Eduardo Munarriz, integrante del comité.

Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, indicó que la decisión los tomó por sorpresa y que contrario a lo que señaló el gobierno nacional no han estado de acuerdo con que se haga un cobro en el lugar, por lo que anunció que coadyuvará la acción popular presentada por la Procuraduría para que un juez defina si se retira la caseta ante las fallidas conversaciones entre los manifestantes con la ANI.