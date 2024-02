Dos muertos y 50 heridos dejó accidente de bus que llevaba comparsas en Tubará

La Secretaría del Atlántico indicó que hay 50 personas heridas. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente que se presentó en la loma de Los Macarios, en cercanías del municipio de Tubará, dejó a dos menores de edad muertos y al menos 50 personas heridas, que hacían parte de tres comparsas que habían sido invitadas a la Batalla de las Flores en Malambo.

Primeras versiones indican que más de 50 personas se movilizaban en el vehículo, que iba en caravana con otros particulares en los que se movilizaban más integrantes de los grupos de danza. En el camino, los carros tomaron la delantera del bus, que al parecer perdió el control y terminó volcado sobre la vía.

“No era un camino que habíamos cogido y veía que el bus no estaba andando bien y le dije a mi esposo y los que estaban al lado que el bus no iba andando bien. Se quedaba y cuando fui a coger a mi niña para donde mi, se volcó enseguida. No me dio tiempo y quedó entre las sillas”, dijo una de las ocupantes del vehículo a los medios locales.

En un centro asistencial de Tubará murió Nora Ballesta Cuesta, de 14 años, quien tenía un trauma craneoencefálico, mientras que a una clínica de Barranquilla llegó sin vida Jaime Cardosa, de 12 años. En cuanto a los heridos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Atlántico indicó que dos menores de edad fueron llevados a la clínica Portoazul, tres a la clínica Equipo Médico Especialistas, 10 a la clínica Santa Ana, 21 a la clínica San Vicente, dos a la Campbell y 12 a la clínica de Fracturas.

De los pasajeros se conoce que hacían parte de las comparsas Nueva Revelación, Arroz Barato y Estrellas del Caribe, las tres de Cartagena, que habían sido invitadas a participar en la Batalla de las Flores en Malambo, por lo que en el bus iban tanto menores de edad como padres y acompañantes.

“La Alcaldía Municipal de Malambo, lamenta profundamente los hechos ocurridos febrero en la vía del municipio de Tubará, donde el bus que transportaba la Comparsa infantil Nueva Revelación de Cartagena”, señaló en comunicado la administración local.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, indicó que desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de la ciudad se le dará acompañamiento a la familia de la niña muerta y los demás heridos.