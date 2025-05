En Barranquilla, comenzó proceso para demoler el conjunto Privilegios tras colapso

El edificio había sido evacuado en 2010 debido a riesgos estructurales, pero fue reocupado de forma irregular en los años siguientes. Foto: Ministerio de Defensa Nacional

Para el segundo semestre de este año se espera que comiencen los trabajos de demolición del conjunto residencial Privilegios, en el barrio Campo Alegre, en donde, en noviembre de 2024, se presentó el colapso de una torre que dejó a una mujer muerta y a cuatro menores de edad heridos.

La alcaldía señaló que ya fue abierta la convocatoria pública a la que se presentaron ocho firmas constructoras. El contrato es por cerca de $1.400 millones y se adjudicará el 30 mayo, con el fin de que se comience a ejecutar la primera semana de junio y la demolición se concrete en los seis meses siguientes.

El conjunto residencial fue construido hace más de 20 años en una zona en la que la alcaldía determinó que es de alto riesgo por deslizamiento y por consiguiente no apta para habitar, por lo que hace 15 años se ordenó la salida de quienes vivían allí y en los conjuntos Mirador de Campo Alegre, Ciudad del Sol, Atardeceres, Techos Azules y Camino Real.

Ante las dificultades económicas de las familias, algunas de las cuales alegaron que el subsidio de la alcaldía no era suficiente, la falta de control en la zona y la llegada de terceros en busca de vivienda, volvieron a ocuparse las torres de apartamentos, algunas de las cuales ya presentaban fisuras y fallas estructurales.

El 28 de noviembre de 2024 colapsó la torre 4 del conjunto Privilegios, lo que dejó como víctima a Nelly Luz Insignares, de 63 años, quien había llegado hacía poco tiempo al lugar para visitar a sus nietos, quienes lograron ser rescatados con vida.

Esto llevó a que la alcaldía ordenara nuevamente el desalojo del lugar, en medio del cual varias familias denunciaron que sus viviendas fueron saqueadas, así como no les respondieron por reubicación. “Dejamos eso ahí. Creíamos que, de verdad, eso no lo iban a cuidar y después, cuando fui a buscarlas, me tuvieron que llevar a la clínica porque se me subió la presión luego de ver cómo perdí todas mis cosas”, dijo en su momento a Blu Radio Rosiris Ariza Algarín, una mujer de 60 años afectada por la emergencia.