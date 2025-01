Estas serán las tarifas de buses intermunicipales en el Atlántico para el 2025

Imagen de referencia. Desde el viernes 12 de enero y otras empresas desde el lunes 15 de enero, las tarifas del transporte intermunicipal en el Atlántico aumentarán, atribuyéndose la medida al alza de combustibles e insumos. Foto: Cootransoriente del Atlántico

Las tarifas del transporte intermunicipal del Atlántico tendrán su incremento como cada año. El aumento responde a los ajustes anuales establecidos por el Ministerio de Transporte, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, y al alza en los costos del combustible y otros insumos.

A partir del viernes 12 de enero, la empresa Cooperativa de Transportadores del Oriente del Atlántico (Cootransoriente) informó que estos son los precios de los pasajes:

Palmar de Varela - Barranquilla: $7.200.

Santo Tomás - Barranquilla: $6.600.

Sabanagrande - Barranquilla: $5.300.

Puerto del Río- Barranquilla: $6.600.

Candelaria - Barranquilla: $13.100.

Martillo - Barranquilla: $12.200.

Puerto Giraldo- Barranquilla: $10.900.

Ponedera - Barranquilla: $10.500.

Suan- Barranquilla: $14.500.

Campo de la Cruz - Barranquilla: $14.000.

Repelón - Barranquilla: $15.700.

Expreso Colombia Caribe S.A.S. (Excolcar) también anunció su aumento de tarifas, que empezará a regir desde el lunes 15 de enero de 2025. Algunas de las rutas y sus costos son:

Puerto Colombia - Barranquilla: $4.100.

Sabanilla - Barranquilla: $4.000.

Salgar - Barranquilla: $3.700.

El Morro- Barranquilla: $7.400.

Caño Dulce – Barranquilla: $7.800.

Santa Verónica – Barranquilla: $8.800.

Juan de Acosta (vía Algodón) - Barranquilla: $9.300.

Juan de Acosta (vía al mar) - Barranquilla: $9.600.

Piojó (vía Algodón) - Barranquilla: $12.000.

Piojó (vía Algodón) - Barranquilla: $12.300.

Luruaco - Barranquilla: $14.200.

La Peña - Barranquilla: $9.700.

Sabanalarga - Barranquilla: $10.000.

Campeche - Barranquilla: $6.600.

Baranoa - Barranquilla: $7.100.

Galapa - Barranquilla: $3.400.

Las empresas Cootransa Ltda. Y Expreso del Atlántico que prestan la ruta Sabanalarga – Barranquilla no han anunciado el incremento del pasaje para este año.

Docdy Guette, quien se dirigía desde el Centro de Barranquilla al municipio de Luruaco, expresó a El Heraldo que “El aumento nos va a perjudicar bastante porque uno está constantemente viajando, y hay veces que uno no tiene para los pasajes y tiene que dejar de salir porque todo está caro”.

Por su parte, los conductores señalaron que el incremento es necesario para mantener las operaciones. “Las personas ya se están quejando del alza, pero deben entender que es por el combustible y las normas que influyen en el país”, José Luis Rojas, conductor de transporte intermunicipal.

Mientras que otro conductor, Filiberto Fontalvo, indicó que no ha recibido reclamos debido a que no ha empezado a regir el aumento. “Toca esperar a que empiece a regir el aumento para ver la reacción del usuario. Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes”.

En Barranquilla, desde el primero de enero, el Transporte Público Colectivo (TPC) y el sistema de Transmetro unificó sus tarifas. El pasaje ordinario ahora cuesta $3.300, y los domingos y festivos, $3.400.

Adicionalmente, los peajes también subieron en la región. En el peaje de Puerto Colombia, los vehículos particulares ahora pagan $18.500, con un aumento de $500. En el peaje de Sabanagrande, la tarifa subió a $11.900, un alza de $300. En el peaje hacia Santa Marta, el costo es de $15.600.

El Ministerio de Transporte recordó que las tarifas de los peajes administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) se ajustarán a partir del 16 de enero, considerando el IPC del año anterior.