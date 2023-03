Estudiantes en Barranquilla protestan por alza de 200 pesos en el transporte

Desde este miércoles, la tarifa de buses y Transmetro subirá 200 pesos en Barranquilla y su área metropolitana. Foto: cortesía

Estudiantes de las distintas universidades de Barranquilla lideran este miércoles protestas en la ciudad y en Puerto Colombia manifestándose en contra del incremento de la tarifa de pasaje para el transporte público colectivo que autorizó el Área Metropolitana a partir del 1 de marzo.

La medida, que fue tomada a propósito de los problemas de financiación que enfrenta el sistema de transporte masivo, significaría un alza de 200 pesos en el valor del pasaje de transporte público de la ciudad en buses y Transmetro.

De acuerdo con lo que aseguran los manifestantes, las condiciones económicas no permiten a los alumnos asumir las altas tarifas para movilizarse, por lo que piden que no solo se congelen las tarifas, sino que también sean aplicadas de manera diferencial. “El llamado también es al Concejo distrital para que haga control político a esta situación, pues no hay beneficio a los estudiantes pese a que hay un acuerdo distrital que habilita una tarifa diferencial. No tenemos nada que nos garantice que, por medio del distrito, se dé nuestra permanencia en las aulas”, expuso Junior Villarreal, representante estudiantil ante el consejo superior de Uniatlántico.

La manifestación se presentó desde la sede norte de la Universidad del Atlántico hasta el sector de la Universidad del Norte, donde los estudiantes ubicaron pancartas y piedras para evitar el paso de buses y vehículos particulares con el fin de divulgar que dicho aumento “no se justifica”, ante las “malas condiciones”, por “falta de inversión”, en las que circulan las flotas de buses y del sistema Transmetro.

⚠️SUSPENSIÓN TEMPORAL⚠️



Por manifestación ciudadana en el sector, se suspende temporalmente el despacho de la ruta U30 Universidades.



Una vez se normalice el servicio será informado de manera oportuna. pic.twitter.com/QJj4ccPKyW — Transmetrobaq (@transmetrobaq) March 1, 2023

Según el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), este incremento permitirá fortalecer el Sistema de Transporte Masivo, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y, además, permitirá dar inicio a las primeras rutas de recaudo del SIBUS. La medida no contó con socialización previa y se dio el mismo día que incrementó en $400 pesos el galón de la gasolina.

Sobre el incremento

En ese sentido, el valor del pasaje del transporte público colectivo (Sibus) pasó de 2.600 pesos a 2.800 pesos, y el sistema de transporte masivo Transmetro pasó de 2.700 a 2.900, en días ordinarios.

Qué bellos se ven los de la UA marchando por una tarifa de transporte digna ¡La juventud es la punta de lanza de los cambios en esta ciudad! #NOalAumentodelPasaje #TarifaDiferencialYa @MinTransporteCo @jaimepumarejo pic.twitter.com/CUWQx1y8YG — Andrea Vargas🫀 (@AndreavargasBAQ) March 1, 2023

Según el director del AMB, Libardo García, el incremento tarifario es una necesidad para el proceso de “construcción de un transporte sostenible” con el reajuste de la canasta de costos, teniendo en cuenta los incrementos que se han dado en el país como el salario mínimo, autopartes y el IPC.

