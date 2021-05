El alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo informó que la ley seca aplicará sólo los fines de semana.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, informó que el pico y cédula de dos dígitos se mantendrá hasta el 15 de junio en el mismo orden actual. Pumarejo dijo que el 15 de junio se evaluará la medida con el fin de determinar si es necesario extenderla. La multa por no cumplimiento es de $936.323

#ATENCIÓN ⚠️ Mediante decreto No. 0456, del 22 de mayo de 2020, se anuncia extensión del 'pico y cédula' en la ciudad de Barranquilla hasta el lunes 1 de junio de 2020. De esta forma, el calendario quedará de la siguiente manera 👇🏼 pic.twitter.com/wFnBBOP45e — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) May 24, 2020

“En los próximos 15 días vamos a estar monitoreando la tasa de contagio, la tasa de hospitalización, y la tasa de mortalidad para asegurarnos que están dentro de los parámetros que nos dan tranquilidad y seguridad para seguir haciendo la reapertura y reactivación económica y de empleo que necesitamos en Barranquilla”, explicó el alcalde de la ciudad.

Además del pico y cédula, Pumarejo explicó que la medida de ley seca también será extendida hasta el 15 de junio sólo para los fines de semana. Aplicará los viernes desde las 6:00 p.m. hasta los lunes a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.

Aunque el país entra a nueva etapa del aislamiento el 1° de junio, hemos decidido que en Barranquilla el pico y cédula de 2 dígitos se mantendrá hasta el 15 de junio. En esa fecha, dependiendo cómo avance la pandemia, evaluaremos si replanteamos la medida. pic.twitter.com/1ASj4j5HlA — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 28, 2020

El Ministerio de Salud informó que en el Atlántico hay 3.114 casos de coronavirus, siendo esta la segunda región con más personas diagnosticadas con COVID-19 después de Bogotá.

Otras medidas tomadas por la alcaldía:

- Las personas entre los 18 y los 69 años puede hacer ejercicio durante una hora, entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., todos los días, usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.

- Mayores de 2 años y menores de 18 años podrán salir a dar paseos cortos de media hora, los días lunes, miércoles y viernes, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas. Podrán ir acompañados por un adulto responsable.

- Mayores de 70 años en adelante podrán salir a dar paseos de media hora, los días martes, jueves y sábados, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.

- El transporte público sigue operando como lo está haciendo actualmente, con aforo del 35%. Los usuarios deben usar tapabocas cubriendo nariz y boca.

- Según “pico y cédula” las personas pueden comprar comida para llevar en restaurantes, usando tapabocas cubriendo nariz y boca, y manteniendo la distancia con otras personas.