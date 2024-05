Habrá cortes de luz en más de 20 barrios de Barranquilla y Soledad este 29 de mayo

Los cortes de luz se deben a las labores de mantenimiento que desarrolla la empresa prestadora del servicio de energía. Foto: Jorge Cura

La empresa Air-e que presta el servicio de energía en Barranquilla y Soledad, dio a conocer los sectores en los que habrá cortes de luz este miércoles 29 de mayo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Lea: Ataque sicarial en la comuna 9 de Medellín dejó una persona muerta

De acuerdo con Air-e, los cortes corresponden a labores de mantenimiento en la red eléctrica, que incluyen cambios de postes en Barranquilla de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 75B con calle 92 y la calle 92 con carrera 75A, del barrio La Floresta.

Mientras que en el sector de Las Margaritas se harán trabajos eléctricos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la carrera 51B con calle 133; y de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 5:00 p.m. en la carrera 51B entre calles 89 y 133.

Le puede interesar: La historia de la pareja que duró 65 años casada y murió el mismo día en Antioquia

Sectores que tendrán cortes de luz

Circuito Centro 11: Barranquilla: El Bosque, Evaristo Sourdis, Buena Esperanza, La Ceiba, Cuchilla de Villate, Pumarejo y Ciudad Modesto.

Circuito Las Malvinas: Barranquilla: Ciudad Modesto, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Manga, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales, Siete de Agosto y San Pedro Alejandrino III (calle 102 entre carreras 6M y 6o).

Circuito Auxiliar 1: Barranquilla: La Luz, Rebolo, Barranquillita (entre calles 2 y 3 y las carreras 41 y 43) y centro (entre calles 10 y 11 entre carreras 39 y 41).

Circuito Pumarejo: Barranquilla: La Chinita, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria; y de la calle 1 a la calle 8 entre carreras 6D y 8 (Pasadena).

Circuito Caracolí 2: Soledad: La Inmaculada, Nueva Esperanza, Villa Karla, Bello Horizonte, Altos de la Metro, Urbanización Las Cometas, La Central, San Bernardo IV; de la calle 58 a la calle 60 entre carreras 10A y 12 (Los Cusules); y de la calle 55 a la calle 58 entre carreras 7 y 13 (Ciudadela Metropolitana).

Circuito Veinte de Julio 13: Soledad: Villa Éxito, Villa Katanga, Villa Katanga II, Villas de las Moras, Villas de las Moras I, Villa Aragón, Villa Soledad, Antonio Nariño y Villa Rosa; de la calle 47 a la calle 55B entre carreras 24 y 25 (Parque Muvdi I), de la calle 56B a la calle 57 entre carreras 16 y 17D (La Viola), de la calle 56B a la calle 57 entre carreras 16 y 17d (La Viola), calle 55A entre carreras 15E y 15D (Las Colonias) y de la calle 55A a la calle 56 entre carreras 16D y 17D (Las Colonias).

En el circuito Puerta de Oro 2 están programados trabajos de adecuación de redes eléctricas con suspensiones de energía en los horarios y sectores: de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carretera antigua a Puerto Colombia entre los kilómetros 5 y 10; y de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. de la calle 6 a la calle 14 entre carreras 20A y 28, en la Urbanización La Playa.