Hallan cuerpo de niño y buscan a un adulto arrastrados por arroyo en Barranquilla

Durante el fin de semana se presentaron fuertes lluvias en la capital del Atlántico. Foto: Captura de video

En la mañana de este lunes 4 de septiembre fue encontrado el cuerpo de un niño de ocho años que el pasado domingo habría sido arrastrado por la corriente del arroyo Don Juan, en Barranquilla, junto a otro menor de edad y a un hombre de 46 años, que siguen buscando las autoridades.

Lea: Alerta en el Pacífico por olas que podrían alcanzar los tres metros de altura

Según indicó el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla, Edgardo Saucedo, a El Heraldo, hacia las 6 a.m. no se tenía información sobre el menor de edad desaparecido, debido a que no se había reportado su extravío y pese a que en videos de la comunidad se ve cómo la corriente arrastra a dos niños, por lo que centraron la búsqueda en el adulto. Sin embargo, horas más tarde, la comunidad del barrio el Ferry, en la desembocadura del arroyo Don Juan, logró hallar y rescatar el cuerpo de Daniel Josué Cuenca, un niño venezolano que tenía 8 años.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, la Defensa Civil y la Ponalsar (Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres) reanudaron, a primera hora del lunes 4 de septiembre, la búsqueda de las personas arrastradas por el arroyo en el sur de Barranquilla, durante el fin de semana.

Le puede interesar: Tromba marina causó terror y dejó 10 personas lesionadas en Tubará, Atlántico

En el caso de William Herrera Castro, de 43 años, se conoce que el arroyo lo sorprendió cuando cruzaba una calle, en el barrio Galán, donde no estaba lloviendo, mientras que de los niños se conoce un video en el que se ve cómo la comunidad logra salvar a uno, pero el otro, aferrado a una tabla, no logra cogerse de la cuerda que lanzaron las personas en la zona.

Inicia la segunda temporada de lluvias en el Atlántico

Durante el fin de semana se presentaron fuertes lluvias en Barranquilla. El Ideam anunció que se trata del inicio de una segunda temporada de lluvias, que se extenderían hasta finales del mes de noviembre, por cuenta de las ondas tropicales que arriban a la costa Caribe, desde el Océano Atlántico.

Le puede interesar: Tromba marina causó terror y dejó 10 personas lesionadas en Tubará, Atlántico

De las fuertes precipitaciones que se presentaron el fin de semana en Barranquilla, llamó especial atención el caso de los dos menores de edad y un adulto que fueron arrastrados por la creciente del arroyo Don Juan. Así mismo, también se reportó el caso de un taxista que la comunidad del barrio Las Moras rescató en la tarde del domingo, luego de que el arroyo El Salao lo arrastró.

Además, en el municipio de Tubará, el domingo se reportó una tromba marina que generó pánico entre los visitantes de las playas del sector de Puerto Velero. Diez personas resultaron heridas y en videos se puede observar cómo los fuertes vientos se llevaron algunas carpas, mesas, sillas y quioscos.

Por su parte, la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Barranquilla hizo un llamado a la prevención ante otras posibles emergencias que se puedan presentar por la nueva temporada de lluvias que ya inició en la región. Se recomienda que los ciudadanos verifiquen el estado de los techos de sus viviendas, poden las ramas de los árboles y eviten acercarse a los arroyos cuando se presenten lluvias.