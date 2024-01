Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron tras partido en Barranquilla

Los enfrentamientos se registraron a la salida de la tribuna occidental del estadio Metropolitano. Foto: captura de video

Un enfrentamiento entre hinchas se presentó en la noche del domingo 21 de enero de 2024, tras un partido entre Junior de Barranquilla y el Atlético Bucaramanga, en el estadio Metropolitana Roberto Meléndez de Barranquilla.

Luego de que terminó el encuentro con victoria del Junior 2-0, hacia las 8:10 p.m., aficionados de ambos equipos se enfrentaron en la salida de la tribuna occidental y en el parqueadero del Estadio. Seis personas resultaron heridas, de las cuales un aficionado del Atlético Bucaramanga tuvo que ser trasladado de urgencia a la clínica Campbell por una herida con arma blanca que sufrió en el costado derecho de su abdomen.

En la confrontación tuvieron que intervenir agentes de la Policía para controlar la situación. “Unos hinchas que al aparecer estaban en la parte externa lanzan botellas hacia el parqueadero del estadio Metropolitano a los hinchas del Atlético Bucaramanga, donde de inmediato hubo la reacción de la Policía Nacional. Hubo afectación a tres de los vehículos que estaban en el sitio, a los que ya la logística se encargó de individualizar”, indicó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Cesar Sarabia.

Por cuenta del hecho de intolerancia, los demás aficionados que no estaban involucrados se debieron refugiar, incluyendo niños. “Yo estoy aquí con dos niños, yo no me voy por ahora. Aquí me tengo que quedar. No me voy con los dos niños”, se escucha en un video a un padre que se niega a evacuar.

En el mismo video que fue publicado en redes sociales, se puede ver a miembros de la Cruz Roja atendiendo a algunos afectados, mientras agentes de la Policía tratan de guiar la evacuación de las personas, en la salida del recinto deportivo.

Según explicó el coronel Sarabia, por estos hechos no se reportó ninguna persona capturada.