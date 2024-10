Hirieron a cuñado de Digno Palomino en ataque que dejó un muerto en Barranquilla

Imagen de referencia. Los atacantes entraron al conjunto en una camioneta Duster, color gris de placas KWX-123. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La disputa entre las bandas criminales de “Los Costeños” y “Los Pepes”, en Barranquilla, tiene un nuevo capítulo. Al conjunto Alameda Campestre llegaron en la noche del pasado 1 de octubre sujetos armados en una camioneta, quienes dispararon contra Mairon José Bustamante. Aunque el hombre sobrevivió, uno de sus escoltas falleció.

Además de que Bustamante, es el cuñado de Digno Palomino Rodríguez, uno de los cabecillas de “Los Pepes”, el ataque estaría relacionado con la masacre de los Vega Daza, así como tiene de antecedente una amenaza que atemorizó a comerciantes del centro de la ciudad, en febrero.

Sobre Mairon se sabe que tendría 27 años y que en 2019 fue acusado de manejarle las redes sociales a Digno Palomino, por lo que fue interrogado por la Fiscalía. Para esa época se dedicaba a la venta de electrodomésticos, pero poco después de que Palomino fue capturado, Bustamante se habría convertido en uno de los que tomó el control de “Los Pepes”.

No se sabía mucho de Mairon hasta el 29 de febrero de este año que, tras el asesinato de Roberto Vega Daza, en España, aparecieron en Barranquilla dos graffitis que decían: “Game over off los Vega, faltas tu Mairon”. El primero fue encontrado en el Sanandresito del centro de Barranquilla, mientras que el otro fue hecho en la vivienda donde se cometió la masacre de la familia Vega Daza, en la que murieron Rafael Julio Vega Cuello y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza y de la que había salido herido Roberto Vega Daza.

Sumado a eso, cinco días después de la aparición de los grafitis y luego de que se conociera que “Los Costeños” estarían detrás del asesinato de Rubén Junior Rada Corredor, de 37 años, como el “El Tabluo”, apareció un panfleto en el que ofrecían $100 millones por información del paradero de Mairon.

Así se llega al atentado de la noche del primero de octubre. Los sujetos ingresaron al conjunto residencial y abordaron a Bustamante mientras realizaba ejercicio con su escolta Jorge Leonardo Gutiérrez Blanco, alias El York, quien fue el que murió tras el ataque.

Bustamante se recupera en un centro asistencial de la ciudad. “La víctima registra cuatro anotaciones por el delito de extorsión, y la lesionada, cinco (anotaciones)”, dijo el comandante operativo de la institución policial, coronel Dave Figueroa, quien añadió que en la persecución fue capturado Sebastián Arias Sepúlveda, en la Duster que ingresaron al conjunto, con dos armas de fuego.