Hombre que intentó robar un bus en terminal generó choque múltiple en Soledad

En la huida, el ladrón provocó el choque múltiple de cuatro vehículos. Foto: Archivo Particular

En la madrugada de este jueves 31 de agosto, fue capturado un sujeto que robó un bus en la terminal de transporte de Soledad (Atlántico) y que luego emprendió la huida por el municipio, embistiendo varios vehículos.

Davinson Ariza ingresó a la Terminal Metropolitana de Transporte y logró entrar a una cabina y robarse uno de los buses que se encontraba en el lugar. Mientras los testigos dieron aviso a las autoridades, el hombre tomó la avenida Murillo para tomar la vía Cincunvalar sin atender ninguno de los avisos de pare que le hicieron.

En medio de la huida, las autoridades activaron un plan candado en Soledad y Barranquilla y persiguieron al sujeto que intentó manejar a toda velocidad, pero terminó embistiendo varios vehículos y provocó un choque múltiple entre cuatro vehículos, en el barrio Los Robles, de Soledad.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados se logró la captura de un presunto delincuente, momentos en que se daba a la huida a bordo de un bus, luego de haberlo hurtado en la modalidad de halado, en la terminal de transportes de Soledad.#PlanChoque360#DiosYPatria pic.twitter.com/aSE27uYo3Q — Policía Metropolitana de Barranquilla (@PoliciaBquilla) August 31, 2023

“Había un trancón y yo vengo saliendo de la curva del puente; de la oreja del puente, para tomar la Circunvalar, hago el pare que es obligatorio para entrar a la Circunvalar y este bus fue el que me golpeó, me estrello, me estremeció y todo”, dijo a El País Gabriel Alejandro Cotis, uno de los conductores afectados y quien viajaba con dos niños.

Tras alcanzarlo, la comunidad intentó linchar al ladrón, por lo que las autoridades lo capturaron y lo llevaron a un CAI. La policía de Barranquilla indicó que Ariza, quien será acusado por los delitos de hurto calificado y daño en bien ajeno, ya presentaba una anotación judicial por concierto para delinquir, que fue puesta en 2017.