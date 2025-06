Iniciaron nueva licitación para la rehabilitación de la vía Circunvalar en Soledad

Imagen de referencia. La vía entre la calle Murillo y la calle 30 es clave para el transporte de carga y el tránsito diario en el área metropolitana de Barranquilla. Foto: Google maps

La Alcaldía de Soledad reactivó este jueves el proceso de licitación para la rehabilitación de la vía Circunvalar, luego de que la Procuraduría advirtiera irregularidades en el proceso anterior y exigiera correcciones. La nueva licitación, identificada como SG-LP-2025-P005, ya fue publicada en la plataforma Secop.

El proyecto busca recuperar el tramo entre la calle Murillo y la calle 30, uno de los más deteriorados y estratégicos para la conectividad del municipio y el área metropolitana de Barranquilla. La anterior licitación fue revocada tras cuestionamientos del Ministerio Público relacionados con la transparencia y los principios contractuales.

La administración municipal aseguró haber acogido las observaciones de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Las correcciones incluyeron ajustes al pliego de condiciones, a los criterios de evaluación y a los requisitos técnicos del contrato.

Según explicó la alcaldesa Alcira Sandoval, el objetivo del nuevo proceso es resolver el problema de movilidad que afecta a miles de personas en el municipio. “Es un principio de nuestra administración cumplirle a la gente en la satisfacción de sus necesidades, por lo que se determinó iniciar un nuevo proceso, con la observancia de las recomendaciones hechas por la Procuraduría en el anterior, para evitar riesgos al proceso contractual que adelantará la Alcaldía de Soledad”, afirmó.

El nuevo proceso fue publicado con todos los documentos técnicos, aunque no en el proyecto inicial de pliegos. “Si bien la publicación tardía no constituye una causa que vicie de nulidad absoluta el desarrollo del proceso toda vez que fue saneada con la resolución de apertura, para el municipio es importante no romper la confianza entre los administrados y la entidad contratante”, indicó la Alcaldía.

La administración defendió que actuó bajo los principios de legalidad, eficiencia y transparencia. “En la aplicación de los principios de régimen de contratación pública, respetó la Constitución y la ley y especialmente los derechos de los proponentes traducido en reglas claras durante el desarrollo de la etapa precontractual, descartando la causal primera como argumento de revocación”, señala la resolución.

Con esta nueva etapa, la administración de Alcira Sandoval busca recuperar la confianza institucional y ciudadana, al tiempo que avanza en un proyecto clave para la movilidad y la economía de la región.