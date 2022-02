Intervendrán islote que se formó cerca de zona portuaria de Barranquilla

Los sedimentos han impedido que las embarcaciones ingresen a la zona. Foto: Tomada de Twitter @ExtraNoticiasCo

Cormagdalena anunció que realizará el dragado del islote que apareció en el río Magdalena, cerca de la zona portuaria, y que se volvió viral en redes sociales, tras la aparición de imágenes y videos de turistas que se acercaron al sector y por el que se denominó “Isla Pechuga”. El problema se centra en que la zona es utilizada por las embarcaciones para hacer giros, pero debido a la cantidad de sedimentos se ha dificultado la navegabilidad.

Fotos que nos envían nuestros amigos @willydaza y @pipevilla2301 , que hoy colonizaron la isla que se ha formado producto del sedimento y la falta de dragado cerca a zonas de giro. Dicen que la bautizaron isla pechuga. pic.twitter.com/aAoInrqCbj — Clemente Fajardo (@FajardoClemente) February 11, 2022

Ante esto, Cormagdalena indicó que una vez terminadas las labores de adecuación hidráulica en el kilómetro 14, la draga se llevará entre el kilómetro 17 y el 21 para atender las necesidades de seguridad aeronáutica. “La extensión de la isla Rondón en los afloramientos que observamos encontramos una distancia de 72 metros entre ese banco de arena y el diseño del canal navegable y también una distancia de más de 200 metros de estas áreas”, dijo a El Heraldo Pedro Pablo Jurado, director de la Corporación Autónoma Regional.

Pese a ello, Asoportuaria advirtió que esto no sería tan fácil, ya que por la alta sedimentación la draga no tendría por donde entrar, además, “en el contrato actual no está incluida esa zona”, dijo Clemente Fajardo, presidente del consejo directivo de Asoportuaria.

A propósito de la aparición del islote en el Río Magdalena, desde el año pasado advertíamos a las entidades competentes sobre la necesidad de intervenir de manera urgente las Zonas de Giro debido a la alta sedimentación y las limitaciones presentadas, sin respuesta positiva pic.twitter.com/GEHF6rgykO — Asoportuaria (@asoportuaria) February 14, 2022

Además de esto, advirtieron que desde el año pasado lanzaron una alerta por la formación del islote. “Es indispensable que sean incluidos en la actual campaña, pues es obligación del Estado atender el canal navegable, el cual incluye las zonas de giro”, indicó en su momento la sociedad portuaria.