Investigan nuevas causas del incendio en Flores del Recreo: pudo ser un contador

Por las afectaciones en las torres de apartamentos, tuvieron que evacuar a más de 500 personas. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades avanzan en el esclarecimiento de las causas del incendio ocurrido el pasado 20 de julio en el conjunto residencial Flores del Recreo, en Barranquilla. En la tragedia murieron 4 personas y más de 60 resultaron afectadas. Nuevos hallazgos apuntarían a que el fuego se habría originado en un contador ubicado en el sótano del edificio.

Lea: Destituyeron a contratista que agredió a habitante de calle en Cartagena

Los primeros informes señalaban que el incendio pudo generarse por un cortocircuito en la subestación eléctrica. Una residente del conjunto aseguró haber visto que las llamas comenzaron en uno de los contadores del sistema eléctrico. “Una vecina del lugar narró que el incendio comenzó en uno de los contadores que hace parte del sistema eléctrico del sótano. Algunos vecinos han dicho que se trató de una sobrecarga, pero eso no se ha podido evidenciar”, aseguró una fuente a El Heraldo.

El informe técnico se encuentra en fase de consolidación y será entregado por la Fiscalía, debido a que la emergencia dejó víctimas mortales y un alto número de lesionados, de los cuales 3 siguen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Le puede interesar: Agente de tránsito resultó herido por presuntos fleteros en Cali

Por el momento, los apartamentos permanecen deshabitados por recomendación de las autoridades, quienes exigen una evaluación estructural completa antes de permitir el regreso de sus residentes.

Por otra parte, la comunidad continúa retirando sus pertenencias y denunciaron molestias por la falta de comunicación y apoyo de la administración del edificio.

“No nos informan nada, dicen que nos van a solucionar, que van a limpiar y hasta ahora, nada. Yo estoy ‘arrimada’ en la sala de una señora que me dio alojamiento por unos días, pero ya me está pidiendo el espacio y yo no tengo a dónde irme”, expresó Fabiola Márquez, propietaria de un apartamento.