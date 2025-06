La razón por la que dejaron libre a los presuntos asesinos de Jack Ramírez

Jack Ramírez Comas fue asesinado el 1 de noviembre de 2023, en el barrio Las Mercedes, cuando iba en su vehículo con su novia. Foto: Archivo Particular

Gran indignación ha causado en Barranquilla la orden de libertad que dio una jueza de la ciudad a favor de Luis David Manzano Orozco, alias “Manzano”, y Edwin Javier Ospino Cáceres, alias “Drupi”, quienes son acusados de haber participado en el hurto en medio del cual fue asesinado el ingeniero Jack Ramírez, en noviembre de 2023.

“Hoy dejaron en libertad a los delincuentes que le arrebataron la vida a mi hijo Jack, por vencimiento de términos”, señaló Zamara Comas, madre del joven, quien añadió que pese a que el proceso ha sido largo y agotador, la Fiscalía no inició el juicio dentro de los términos legales.

“Al principio el operativo de la Policía y de la Fiscalía, así como las entidades del estado fue muy eficiente, lograron capturar a los responsables, pero al pasar de los días el proceso se dilató. El nuevo fiscal, por una o por otra cosa, canceló audiencias, al igual que la defensa de los delincuentes y se nos vencieron los términos”, añadió Comas en sus redes sociales.

Ramírez fue atacado el primero de noviembre de 2023 cuando iba en su vehículo, junto a su novia, por el barrio Las Mercedes de Barranquilla. En videos de cámaras de seguridad se evidencia que de otro carro, que lo embiste, salen dos personas que lo amenazan con un arma de fuego.

Luego de que el joven de 28 años se bajó del carro, los sujetos le disparan en la cabeza y se llevaron su vehículo, mientras la novia de Ramírez salió corriendo con rumbo hacia su vivienda.

Ante lo mediático que fue el caso, en acciones conjuntas entre la Policía y la Fiscalía se logró la captura de los dos sospechosos, quienes fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Durante la audiencia no aceptaron los cargos, pero un juez ordenó su detención en centro penitenciario mientras avanzaba el proceso, por lo que fueron enviados a la cárcel de El Bosque, donde permanecieron hasta el pasado 30 de mayo que se otorgó su libertad.

“Es triste ver que el sistema parece que estuviera hecho a favor de los delincuentes, no de las víctimas. Mientras ellos estén en libertad, otras madres pueden pasar por lo mismo que yo, que les arrebaten a sus hijos y no haya castigo”, añadió la mamá de Ramírez, quien pidió a la ciudadanía apoyar a su familia para que el caso no quede en la impunidad.