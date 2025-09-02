Las hipótesis de la muerte del grumete de la Armada que cayó del buque Gloria

El cuerpo de Luis Fernando Condia López fue encontrado en isla Salamanca. Foto: Armada Nacional/Archivo particular

En el sector de Isla Salamanca, las autoridades encontraron el cuerpo del grumete Julián Fernando Condia Bello, de 18 años, quien el pasado domingo 31 de agosto cayó de un mástil del buque Gloria al río Magdalena, entrando al Puerto de Barranquilla.

El hallazgo se hizo un día después del accidente del grumete boyacense, que se preparaba para graduarse como marinero a finales de este año y quien habría caído de por lo menos 40 metros de altura, lo que enlutó a la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’.

Sobre lo que ocurrió con Condia Bello hay dos versiones. La primera señala que el joven subió a uno de los mástiles más altos y tras caer se habría golpeado con un elemento de la cubierta que lo dejó inconsciente antes de caer al río Magdalena.

Otra de las versiones dadas a conocer por El Heraldo señala que arriba del mástil el grumete no habría asegurado debidamente el arnés que lo protegía, por lo que, cuando perdió el equilibrio, habría caído al vacío.

Tras darse el accidente, la Armada informó que inició la búsqueda fluvial, aérea y terrestre del joven, así como trasladó a la familia desde Sogamoso a Barranquilla para acompañar el proceso.

Luego de hallar a Condia Bello, la Armada Nacional señaló que el cuerpo fue trasladado a la Escuela Naval, así como se hará todo el proceso para despedirlo con honores. “Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval”.

¿Quién era el grumete que cayó del buque Gloria?

Juan Fernando Condia López, de 18 años, era hijo de Luis Fernando Condía López, un reconocido conductor de Flota Sugamuxi, en Sogamoso, y Maricela Bello, quien es estilista. Era el segundo de cuatro hijos y desde 2023, cuando se graduó del colegio, se sumó a la Armada para convertirse en marinero.

El joven se había destacado como uno de los mejores de su curso y se preparaba para iniciar el pasado primero de septiembre el alistamiento para el grado como marinero segundo, que se haría en diciembre.

Tras confirmarse su muerte, una de sus hermanas señaló en redes sociales: “Querido hermanito 💔 hoy estoy con el alma hecha pedazos, aún no creo que esto esté sucediendo, quisiera llegar a casa y reunirme contigo, mi mamita, la abuelita y mis hermanitos y en vez de estar despidiéndote, estar celebrando tu grado”.