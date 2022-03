Las versiones en el caso del taxista que disparó a presuntos ladrones

El taxista se presentó ante las autoridades junto con el arma que disparó contra los dos presuntos delincuentes.

Un giro dio la historia del taxista que presuntamente desarmó y disparó contra dos supuestos ladrones. Aunque el hombre se entregó a las autoridades y dio su versión de los hechos en la que indicó que actuó en defensa personal, familiares de las víctimas indicaron que el sujeto no estaría diciendo la verdad y que, por el contrario, conocía a las personas contra las que disparó desde antes.

El hecho se presentó en la madrugada del pasado lunes en Villa San Pedro, en el suroccidente de Barranquilla. De acuerdo con lo que dijo el taxista a las autoridades cuando se entregó es que, en medio del hurto, tuvo un forcejeo con los presuntos delincuentes, en el que logró quitarles el arma y dispararles.

Luis Alberto Jiménez González y Kevin José Coronado, según el informe de Medicina Legal, recibieron dos impactos de bala cada uno. El primero recibió los disparos al lado derecho del pecho y en una ceja y el segundo en la espalda y en una oreja, lo que deja entrever que intentó huir.

Al respecto, la familia señala que si bien el taxista, que quedó libre, se entregó con el arma con la que se habría defendido, su versión no sería real. “Aquí hubo una pelea en Villa Olímpica en la que salió herido mi hijo, pero ellos se encontraron el domingo. Ahí no hubo atraco de ninguna clase, ahí lo que hubo fueron rencillas. Ellos se conocían y el taxista no está diciendo la verdad, por eso voy a ir a la Fiscalía”, dijo a Blu Radio Albert Coronado, padre de Kevin Coronado.

Por su parte, Wendy Jiménez, hermana de la otra víctima, corroboró a El Heraldo que Kevin Coronado tenía problemas con el taxista desde hace tres años, así como resaltó que su hermano no era ladrón. “Carlos (el taxista) fue con el revolver al bazar y se encontró con Kevin, por lo que le dicen a mi hermano (Luis Jiménez) que se quitara porque el problema no era con él, pero aun así el taxista le soltó un tiro en el pecho y luego otro en la cabeza”.

Ante esto, los familiares de las víctimas indicaron que iniciarán acciones legales contra el taxista, así como solicitaron a la Fiscalía investigar al taxista por el asesinato de los dos hombres.