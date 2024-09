Lluvias generaron nuevas emergencias en Barranquilla y Soledad

Se registró la caída de muros y viviendas destechadas, en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

Un fuerte aguacero que se presentó en la mañana de este miércoles 25 de septiembre generó una nueva emergencia en Barranquilla y Soledad, donde se ha registrado caída de muros, casas destechadas y afectaciones en vehículos que terminaron arrastrados por los arroyos.

Los bomberos de la ciudad tuvieron que atender una emergencia sobre la calle 85 con carrera 49 C, donde el arroyo de la 85 arrastró un vehículo que transitaba por la zona. Aunque la comunidad intentó ayudar a salir a los pasajeros, solo hasta que las unidades de socorro pudieron amarrar el vehículo con cabuyas, lograron rescatar a las personas que estaban dentro.

En el edificio Atlántica Torre Empresarial de Barranquilla se presentó una emergencia tras las lluvias de este miércoles, luego de que se desplomara el techo de la zona de lobby, lo que obligó a que fuera aislada la zona. #VocesySonidos pic.twitter.com/RhtScXsDGu — Blu Caribe (@BLUCaribe) September 25, 2024

“Yo vengo pasando por la calle 85 entre carreras 49C y 50, el semáforo se encontraba en rojo y yo hago el pare como de costumbre. Voy a girar y cuando veo es que me alcanzó el agua muy fuerte del lado de la 85, entonces ya no pude hacer el giro. Me tocó bajarme del carro para poder salvaguardar mi vida”, explicó a Blu Radio Joander Carpio, el conductor del vehículo arrastrado.

Las autoridades también registraron caída de árboles en diferentes partes de la ciudad, como en el barrio Las Malvinas y en la Villa San Pedro Etapa II, mientras que en La Cordialidad se registró la caída de muros y casas destechadas.

Sobre esto, Rosa Barreto, habitante del barrio Montes, indicó a El Heraldo que su casa fue una de las afectadas. “La lluvia pegó con bastante fuerza desde las 9:00 a. m. y de un momento a otro un trueno hizo temblar la casa y tumbó la parte superior de mi vivienda, lo que también provocó la caída de parte de la estructura del interior de la casa”.

Urgente, árbol cae en la vía de la circunvalar en Barranquilla, Colombia y genera traumas en la movilidad. #IncendioForestal #Barranquilla #lluvias #HELENE pic.twitter.com/WAVxvK5wpG — Soy Jesús Cervantes 🇨🇴🇪🇸 (@soyjcervantes) September 25, 2024

Por su parte, Alexander Martínez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, indicó a Blu Radio que en el municipio se han presentado condiciones similares por cuenta de las lluvias. “Casas destechadas, árboles caídos y otras emergencias nos han reportado en Soledad. Estamos esperando que nuestras unidades lleguen para tener un balance de los daños”.