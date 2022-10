Lo que debe saber de los precios de la energía en la región Caribe

La Federación Nacional de Departamento propone crear una empresa mixta de energía que atienda a los siete departamentos del Caribe. Foto: Agencia Bloomberg

Uno de los temas prioritarios para la región Caribe es sin lugar a dudas el alza en las tarifas de la electricidad, debido a que en los departamentos de esta costa se han presentado aumentos hasta del 50 % en los recibos, lo que ha puesto en vilo tanto a ciudadanos como a las industrias.

El desnivel es tal que, de acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, en promedio un hogar estrato 1 en Bogotá paga en promedio $36.039, mientras que uno en las mismas condiciones en el norte del país le cobran $90.526. A lo que se suman denuncias de personas de los estratos bajos, a quienes sin tener aire acondicionado ni ventilador, les ha llegado recibos por encima de los $250.000.

Detrás de esto hay una serie de explicaciones como de acciones que mandatarios locales le piden al Gobierno Nacional, que a su vez busca un control tarifario. Esta es la discusión.

¿Cuánto cuesta el kWh en Colombia?

De acuerdo con XM, el operador del mercado eléctrico del país, a mediados de este año el mercado regulado (residencial y comercio) el precio de la energía estaba alrededor de $287,71 por kWh, mientras que en el mercado no regulado (industria) era de $265.42 por kWh. Según el Dane, el incremento en la tarifa ha sido en un promedio de 27,29 % en el último año.

En la región Caribe se ha dado otra tendencia, ya que la variación en la tarifa ha estado por encima del 40 % en ciudades como Barranquilla, Montería, Sincelejo, Valledupar y Riohacha, mientras que en Santa Marta el alza ha llegado al 49,9 %.

Tanto es así que el Costo Unitario (CU) de Afinia (empresa que se encarga del servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) para septiembre de 2022 fue de $867.91 por kWh, mientras que para Air-e (encargada del suministro en Atlántico, Magdalena y La Guajira) estuvo a 860 pesos por kilovatio/hora.

¿Por qué subió la tarifa de energía en el Caribe?

En la explicación que le dio la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) al Congreso señala que hay dos factores importantes incidiendo en la fórmula tarifaria. El primero se debe a aumento del índice IPP (Índice de precios del productor), que se encuentra dentro de la fórmula tarifaria.

“El IPP ha tenido un aumento del orden del 22 % en el periodo junio de 2021 a mayo de 2022, según información publicada por el DANE”, indica el documento entregado por el director de la CREG, Jorge Alberto Valencia.

El segundo factor está relacionado con la libertad que le da la resolución 10 de 2020 a los operadores, en este caso Afinia y Air-e, a incluir costos en la tarifa por distribución, comercialización y pérdidas reconocidas. Esto ha sido aplicado por las dos empresas para cobrar inversiones futuras y afectaciones generadas por el robo de energía, lo que es muy común en la región Caribe.

¿Qué soluciones se han dado?

Ha sido complejo. Desde antes del 7 de agosto, los mandatarios de la región Caribe le pidieron acciones al Gobierno y propusieron la creación de un Fondo de Estabilización Tarifaria, que se sostuviera de recursos nacionales, pero la propuesta no prosperó.

Luego de varios diálogos, la nueva ministra de Minas, Irene Vélez, anunció en septiembre la creación de un Pacto de Justicia Tarifaria, que busca reducir el precio de la electricidad desde finales de octubre. Para ello se conformó un paquete de medidas que incluye aliviar la carga de los comercializadores, la renegociación de los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, así como la definición de la tasa de crecimiento de la opción tarifaria. Además, la CREG se comprometió a optimizar la operación de las plantas termoeléctricas.

Entre otras cosas, el director de la CREG indicó que estudian otros indicadores, diferentes al IPP, que se puedan incluir dentro de la fórmula “para ser utilizados en las metodologías tarifarias, si consideráramos pertinente”.

¿Cuáles han sido las reducciones en las tarifas de la luz?

Al Pacto por la Justicia Tarifaria se unieron 82 empresas relacionadas con la generación y comercialización de energía, que según la ministra Vélez, lograron renegociar 952 contratos. Es por esto que Air-e anunció una reducción del 5,65 % en el valor del kWh y aunque en un principio Afinia se negó a hacer algún ajuste, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, de la cual son filial, aseguró que se va a disminuir cerca de $100 por kilovatio, entre noviembre y diciembre de este año.

¿Qué dicen los alcaldes?

El alcalde de Cartagena, William Dau, se mostró inconforme con la reducción. “Se nos agotó la paciencia, les damos plazo hasta el 28 de octubre, si no rebajan las tarifas, vamos a guerra con Afinia y la Junta Directiva de EPM, no nos van a seguir metiendo el dedo en la boca, bajen las tarifas y dejen de hablar sus pendejadas técnicas que no nos convencen”.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, celebró el avance, pero indicó que “resulta insuficiente en el caribe colombiano cuando hemos visto aumentos en la tarifa hasta del 50 %”, por lo que insiste en la necesidad de crear un fondo de estabilización de precios de energía.

Al respecto, el Gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, cree que la mejor solución es la creación de una empresa regional de economía mixta que preste el servicio en los siete departamentos del Caribe. “Esta empresa de economía mixta sería la compañía líder en generación solar del Caribe, convirtiéndola en el epicentro de la transición energética nacional, planteada cómo uno de los seis ejes del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro y sus inversiones prioritarias”.