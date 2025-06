Más de 70 viviendas afectadas dejó vendaval en el suroccidente de Barranquilla

La alcaldía entregó tejas en las viviendas afectadas. Foto: Archivo particular- Alcaldía de Barranquilla

Una emergencia se registró el pasado sábado en el suroccidente de Barranquilla, donde se registró un fuerte vendaval que tumbó árboles y afectó a más de 70 viviendas, la mayoría de las cuales quedaron destechadas.

Habitantes de la zona narraron a medios locales que los fuertes vientos hicieron que los árboles se movieran con fuerza, lo que provocó que algunos cayeran. De igual forma, el vendaval se llevó varias láminas de los tejados, y sacó de establecimientos comerciales los productos a la venta.

La principal preocupación de los afectados era que con las lluvias pudieran presentarse mayores afectaciones sobre el cableado eléctrico y las pertenencias dentro de las viviendas que prácticamente quedaron a la intemperie.

“Mi cuñada estaba en la sala, yo estaba con mi hijo y mi sobrino ahí y sentimos cuando el techo se está levantando. Yo empecé a gritar y a correr, las llaves no nos dejaban abrir, entonces cuando quisimos ver ya se había caído parte del techo y luego empezó a llover, por lo que se terminó de caer. Intentamos bajar, pero no podíamos, estábamos en shock, yo lo único que hice fue que me asomé al balcón y gritaba que se me había caído el techo como para que los vecinos me auxiliaran”, dijo a El Heraldo Erika Díaz, una de las damnificadas.

Varias de las viviendas tuvieron que ser evacuadas, porque el vendaval también causó afectaciones en el fluido eléctrico. Las autoridades indicaron que aunque hubo graves daños estructurales, no se registraron personas heridas.

La Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla señaló que el vendaval provocó afectaciones en los barrios San José, Nueva Esperanza, El Valle y El Carmen. “Desde el día de ayer se inició la entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas y hoy se continúa con el despliegue de atención. El barrio Nueva Esperanza concentra el mayor número de viviendas intervenidas hasta el momento”, añadieron.

