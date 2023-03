Masacre en Barranquilla: estas son las víctimas del ataque en La Loma

El pasado 29 enero, en un hecho similar, fueron asesinadas cuatro personas en el barrio El Santuario. Foto: Cortesía

Una retaliación entre bandas delincuenciales es la principal hipótesis que tienen las autoridades sobre la masacre, que se registró en la noche del 19 de marzo, y que dejó cinco personas muertas y 14 heridas, en el barrio Villanueva, del sector La Loma, en Barranquilla.

Según han relatado testigos, un grupo grande de personas se encontraban departiendo en un baile de pickup, que se realizaba en vía pública del barrio portuario, cuando sujetos que se movilizaban en cinco motos comenzaron a disparar contra los asistentes de la fiesta. “Se escucharon rafagazos”, dijo a El Heraldo de Barranquilla uno de los testigos.

En videos difundidos en redes sociales se evidencia que dos personas murieron en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados, en motocicletas, a centros asistenciales cercanos. El Hospital de Barranquilla confirmó el fallecimiento de otras tres personas.

Las víctimas fueron identificadas como Moisés Rafael Pacheco De La Cruz, Albeiro Enrique Guerrero, Georgina Ortiz Berrío, Dailes Mar Coronel Álvarez y Ludy Del Carmen Londoño Muñoz.

Sobre Georgina Ortiz se sabe que tenía 22 años y tres hijos, era venezolana y se encontraba compartiendo con amigos en el lugar. Algo similar a lo que hacía Moisés Pacheco, de 52 años, quien llegó al lugar, junto a su esposa y su hija, luego de jugar un partido de fútbol.

“Nosotros fuimos al bazar también, no pasó ni media hora cuando ocurrió todo, cuando levanté la cabeza ya mi papá estaba tirado, no pudo ser auxiliado, murió en el lugar. Mi mamá afortunadamente está bien. Mi ‘Moncho’ no era malo, él solo llegó a celebrar”, explicó a El Heraldo Yurleidys, hija de Pacheco.

Entre los heridos se encuentran Miguel Ángel Castillo Brandford; Brandon Steven Gómez Vergara; Heliodoro Oliveros Rodríguez; John Jaime Polo Perea; Fernando Antonio Rocha Aconcha; Walberto Romero Arriguez; Yudis Patricia Barón Rivera; Zuleimy María Arroyo Durán; Daniel De Jesús Beleño Romero; Jenyfer Paola Cervantes González; Diana Patricia Coronado Villanueva; Juan Carlos Suárez Arriguez; Wilson Montes Genes; y Clara Navarro Aconcha.