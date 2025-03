Mujer denunció presunto retiro fraudulento de $18 millones depositados en Efecty

Imagen de referencia. La mujer aseguró que usaron una firma y huella falsas para retirar su dinero. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mavis Andrea Domínguez Ochoa denunció ante la Fiscalía la desaparición de 18 millones de pesos que su pareja depositó en Efecty para la compra de un vehículo. La mujer afirmó que el dinero fue retirado en Bogotá sin su autorización el 24 de febrero, a pesar de que ella estaba en Barranquilla y asegura tener pruebas de su ubicación en su trabajo. Efecty sostiene que la transacción se realizó con sus datos biométricos, pero Domínguez insiste en que falsificaron su identidad.

Lea: ¿Qué tan seguras son las fiestas para las mujeres en las principales ciudades?

Domínguez explicó que su pareja realizó seis consignaciones de tres millones de pesos cada una en dos fechas diferentes: 15 y 19 de febrero. “Efecty no deja hacer consignaciones de montos grandes, por eso mi novio envió el dinero en varias transacciones. Lo hicimos por miedo a tenerlo en casa”, declaró en un video en redes sociales.

El 24 de febrero, cuando intentó retirar el dinero en un punto de Efecty en Barranquilla, le informaron que ya había sido cobrado en dos locales de Bogotá. “Me dijeron que yo misma lo había retirado, pero es imposible porque yo estaba trabajando en la Funeraria La Paz”, aseguró.

Le puede interesar: Anularon elección del alcalde de Confines, Santander: esto dice el fallo

Efecty le proporcionó un comprobante donde figura su firma y huella como prueba del retiro. Sin embargo, Domínguez negó que sean suyas. “Nunca firmo con mi segundo nombre, y la huella no es mía”, afirmó. La empresa argumenta que los retiros se validan con datos biométricos y que no han registrado actualizaciones en su sistema.

Ante la falta de respuesta, Domínguez presentó una denuncia formal para que la Fiscalía investigue el caso. “Me asesoré antes de usar Efecty y me dijeron que era seguro. Ahora me dicen que todo se hizo correctamente, pero me robaron”, manifestó.

La investigación determinará cómo se realizó el retiro sin su presencia y si hubo fallas en los controles de seguridad de la empresa.