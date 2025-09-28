No hay quien tumbe el antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla

El nuevo Puente Pumarejo, inaugurado en 2019, fue diseñado para permitir el paso de buques de gran calado, pero la antigua estructura sigue siendo un obstáculo para la navegabilidad del río Magdalena. Foto: Ministerio de Transporte

El nuevo puente Pumarejo, que cruza el río Magdalena en Barranquilla, donde está el límite de los departamentos del Atlántico y el Magdalena, prometía un antes y un después para la recuperación de la navegabilidad del río. Se invirtieron $785 mil millones y en 2019 se entregó el nuevo puente con seis carriles y con la altura suficiente para permitir el paso de grandes embarcaciones, generando expectativa de un comercio fluvial competitivo y de nuevas oportunidades para el sector portuario de la región. Sin embargo, en seis años no ha podido...