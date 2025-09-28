Logo El Espectador
No hay quien tumbe el antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla

Pese a la inversión que se hizo en el nuevo puente, la falta de demolición del antiguo mantiene limitada la competitividad portuaria de la región. La Contraloría advirtió que la obra podría convertirse en un “elefante blanco” del Caribe si no se define pronto qué hacer con la vieja estructura.

Valeria Gómez Caballero
28 de septiembre de 2025 - 07:44 p. m.
El nuevo Puente Pumarejo, inaugurado en 2019, fue diseñado para permitir el paso de buques de gran calado, pero la antigua estructura sigue siendo un obstáculo para la navegabilidad del río Magdalena.
Foto: Ministerio de Transporte

El nuevo puente Pumarejo, que cruza el río Magdalena en Barranquilla, donde está el límite de los departamentos del Atlántico y el Magdalena, prometía un antes y un después para la recuperación de la navegabilidad del río. Se invirtieron $785 mil millones y en 2019 se entregó el nuevo puente con seis carriles y con la altura suficiente para permitir el paso de grandes embarcaciones, generando expectativa de un comercio fluvial competitivo y de nuevas oportunidades para el sector portuario de la región. Sin embargo, en seis años no ha podido...

Por Valeria Gómez Caballero

Sergio Alfredo CIFUENTES(27010)Hace 37 minutos
la vieja estructura puede convertirse en un paseo urbano, donde se manejen temas artisticos y gastronomicodms, demoler el puente es demoler un parte de la historia del país y un jugoso contrato para un particular

 

