Padre abusador de sus cinco hijos utilizaba mensajes religiosos para manipularlos

Imagen de referencia. La Procuraduría indicó que constituirá una agencia especial para tratar este caso. Foto: EFE - Nina Osorio

Se conocen nuevos detalles del caso del hombre que abusó por ocho años de sus cinco hijos en Barranquilla. El sujeto de 45 años fue capturado esta semana, luego de que se dieran rápidas investigaciones tras la denuncia que hizo uno de los menores de edad, que le contó lo que ocurría a una persona cercana a la familia, quien finalmente puso el denuncio ante las autoridades.

Lea: ¿Cómo denunciar la pérdida de la cédula de ciudadanía?

Según informes de la Fiscalía Seccional Atlántico y la Policía Metropolitana de Barranquilla, los abusos habrían comenzado en 2018, cuando las víctimas tenían entre 7 y 14 años, por lo que hoy dos de las cinco víctimas ya son mayores de edad. La captura se dio en el barrio Villa San Pedro II, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, con una orden de captura emitida por un juez, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso con acceso carnal violento.

Del caso se conoce que el sujeto tenía la custodia de los cinco menores de edad a los que, según la Fiscalía, manipulaba con la religión. “Para mantenerse en la impunidad, aprovechaba la devoción religiosa de sus hijos, a quienes les decía por medio de chats y en redes sociales que no debían denunciarlo ni decir nada de lo que ocurría, pues solo Dios podía juzgarlo”.

Dentro de los mensajes, revelados por Blu Radio, se puede ver uno en el que le pide a su hija que no lo denuncie. “Por favor no vayas a bloquear este. Soy tu papá lo único que te quiero decir es que mi vida depende de ti, dile a tu mamá y la sra que no me denuncien porque me matan en la cárcel y sabes que yo no te obligue a nada”, “No me veo en una cárcel y que me maten allá”, “Dile que me perdone, yo se que tu no quieres eso para mí. Estoy asustado aterrado y arrepentido por todo (SIC)”.

La investigación, llevada a cabo por el Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS) y el CTI de la Fiscalía, reveló que no solo abusaba de sus hijos, sino que también empleando argumentos religiosos obligaba a su hija a tener relaciones sexuales con sus propios hermanos.

Le puede interesar: Recluso fue asesinado con una tapa de alcantarilla en la cárcel de Ternera

Ante lo ocurrido, el ICBF trabaja en la restitución de derechos de los menores, uno de los cuales se encuentra bajo protección especial. Las autoridades no descartan que la actual pareja del capturado, madrastra de las víctimas, tuviera conocimiento de los abusos sin haberlos denunciado.

La investigación incluyó análisis tecnológicos y entrevistas forenses que confirmaron la magnitud y extensión del abuso a todos los hermanos. El teléfono celular del acusado se ha convertido en evidencia clave. Por lo pronto, se espera que el próximo 28 de agosto se presenten más pruebas del caso, en la audiencia programada.

Por el aberrante caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla y el CTI de la Fiscalía Seccional Atlántico han enfatizado en la necesidad de implementar rutas de atención y protección efectivas que prevengan este tipo de casos.