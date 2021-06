La manifestación es convocada para el martes 8 de junio a las 3:00 p.m. día en el que Colombia jugará contra Argentina por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

En Barranquilla convocaron este jueves a nuevas protestas la próxima semana por el partido entre Colombia y Argentina. En redes sociales ha circulado la información donde se invita a las personas a participar de la manifestación a las afueras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con la frase “si no hay paz no hay fútbol”.

El partido está programado para el martes 8 de junio a las 3:00 p.m. Hoy se confirmó que se permitirá el ingreso de 10.000 hinchas al estadio. Al respecto, Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla dijo que “Ya queda facultada, si así lo desea la federación, para incluir público con un aforo de hasta el 25 por ciento en el partido de Colombia”.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol manifestó que “se encuentra realizando todas las gestiones ante Fifa y Conmebol, máximos organismos a nivel mundial y suramericano, respectivamente, para que el martes 8 de junio pueda ingresar público”. La resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social permite el ingreso de público a los estadios.

Esta no es la primera vez que, en medio del paro nacional, se cita a este tipo de protestas. Precisamente en Barranquilla, los partidos entre Junior vs River Plate y América de Cali vs Mineiro, por la Copa Conmebol Libertadores, tuvieron que ser suspendidos varias veces, ya que los gases lacrimógenos llegaron hasta las instalaciones del estadio Romelio Martínez.

En aquella ocasión los manifestantes también se concentraron a las afueras del estadio para mostrar su descontento por la realización de los partidos en medio del paro nacional. Los gases lacrimógenos lanzados y los sonidos aturdidores que buscaban dispersar el plantón por parte del Esmad, afectaron los partidos.