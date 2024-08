Piden ayuda para repatriar a barranquillero que murió al llegar a EE. UU.

Edwin Álvarez vivía en el municipio de Galapa con su madre. Foto: Archivo Particular

Familiares de Edwin Álvarez Serna, de 32 años, piden ayuda al Gobierno nacional para poder tomar un vuelo humanitario a San Diego, California, con el fin de reconocer y repatriar el cuerpo de joven, que salió el pasado 7 de agosto del municipio de Galapa, en Atlántico, con el fin de cumplir el sueño americano.

Lea: Atentaron contra el alcalde de Totoró, en Cauca; dispararon contra su vehículo

Según indicó la familia, el joven viajó desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz a Cancún, desde donde comenzó su travesía hacia la frontera de México con Estados Unidos. Lo que conocen es que tuvo que luego de que hizo el cruce en Tijuana al país norteamericano con otros migrantes, sufrió un paro cardiaco, por lo que fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial en San Diego, California, donde finalmente murió.

Le puede interesar: Wilson Borja sobrevivió a ataque paramilitar y murió esperando la paz con el ELN

“Hay muchas informaciones que no concuerdan. Supuestamente, según la información que nos manifiestan, cuando vio que pudo cruzar la frontera con EE.UU. se emocionó mucho y eso le habría ocasionado un dolor en el pecho y le dio un paro cardiaco. Hay muchas irregularidades en todo esto, hemos llamado, pero no hemos recibido respuesta sobre su acta de defunción”, aseguró a Blu Radio Said Manzur, padrastro de Álvarez Serna.

Sumado a esto, la familia tiene un video en el que se ve que el joven estaba agitado y pálido. “Su madre, que es enfermera, dice que él no estaba bien en ese momento. Lucía diferente a los demás, tenía el pelo lleno de polvo y adoptaba una postura extraña, como si estuviera enojado”, explicó a El Heraldo Manzur.

Ante esto, la familia pide la ayuda del Gobierno para viajar y reconocer el cuerpo, ya que han estado comunicándose con la Cancillería, pero indican que el proceso no ha podido avanzar. A la par, iniciaron una colecta de dinero para hacer la repatriación del cuerpo, que costaría alrededor de $40 millones.