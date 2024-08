Por extorsiones, transportadores suspenden tres rutas en Barranquilla y Soledad

Conductores de la empresa de transporte Lolaya Ltda. suspenden el servicio de tres rutas por falta de garantías en la seguridad, tras ataques recientes a buses. Foto: Transporte Lolaya Ltda.

En la mañana del miércoles, 21 de agosto, 90 conductores de la compañía Lolaya LTDA. han detenido la operación de las tres rutas, dejando a sus usuarios sin servicio y forzándolos a buscar alternativas para movilizarse. Lo que los ha llevado a suspender las actividades es el aumento de ataques y extorsiones, lo que dificulta la prestación del servicio.

A pesar de los encuentros con las autoridades, los conductores sienten que no se han tomado medidas concretas para proteger su integridad. Uno de los conductores, que prefirió no revelar su identidad a El Heraldo por temor a represalias, explicó: “nos encontramos en paro debido a los ataques y amenazas que hemos recibido en los últimos días, tanto contra nosotros como contra la empresa. Pensamos que las amenazas no eran serias al principio, pero tras varios incidentes, nos dimos cuenta de que estamos en peligro real”.

El hecho más reciente ocurrió el domingo 18 de agosto, en el que desconocidos dispararon contra un vehículo de la ruta en el barrio Ciudadela, área metropolitana de Barranquilla, cuando el bus estaba fuera de servicio y el conductor se trasladaba a un taller mecánico. Un sujeto armado y que iba de parrillero de una motocicleta, disparó contra el vidrio panorámico, sin dejar personas heridas.

Un hecho similar se registró el pasado miércoles14 de julio, cuando un vehículo de la misma empresa se desplazaba por la avenida Circunvalar y a la altura de la zona residencial Puerta Dorada.

“Hace unos días, tiraron piedras a uno de nuestros buses en la misma zona, y este fin de semana fue un atentado a un compañero que se dirigía al taller. Recibió cuatro disparos en el vehículo”, relató otro conductor.

Sobre estos hechos, el comandante operativo de la Policía de Barranquilla, Dave Figueroa, indicó que se han reunido con representantes del gremio de transporte público para coordinar un acompañamiento policial. Además, señaló que se han identificado las rutas, horarios y puntos críticos para prevenir ataques.

Sin embargo, los conductores siguen sintiendo que las acciones necesarias para garantizar su seguridad en el día a día no son suficientes. “Es preocupante la situación; entonces, tomamos la decisión de no salir a trabajar porque nos vemos en esa obligación. Sabemos que nuestras vidas están expuestas, y detrás de nosotros hay muchas personas que dependen de nosotros”, expresó uno de los transportadores.

Ante esta situación, la comunidad ha hecho un llamado a las autoridades para que actúen con mayor celeridad y garanticen no solo la seguridad de los conductores, sino también la de los pasajeros que dependen de este servicio para sus actividades cotidianas.

Rutas suspendidas

Ruta B10 La Playa: sale de Soledad, recorre la calle 72 hasta llegar a la urbanización La Playa.

Ruta B10B Zoológico: sale desde barrio Manantial de Soledad, toma la cordialidad, busca la calle 72 y llega al zoológico para luego tomar su recorrido de retorno.

Ruta D8 Normandía: sale de Soledad, toma la 14, luego la calle 72 hasta Zoológico, donde busca la ruta de retorno a la nevada.