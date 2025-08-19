La crisis por el agua que mantiene en tensión a Galapa

Imagen de referencia. El desabastecimiento afectó principalmente a población vulnerable como niños y adultos mayores. Foto: Óscar Pérez

En el municipio de Galapa, en el sur del área metropolitana de Barranquilla, específicamente en la urbanización Villa Olímpica, donde viven alrededor de 25.000 habitantes, el agua dejó de llegar por nueve días a comienzos de este mes. Pese a que ya se restableció el servicio, las tensiones se mantienen sobre la calidad del agua que reciben, debido a que, si bien la alcaldía dijo en los últimos días que el agua ya es potable, sus habitantes denuncian que sigue llegando con sedimentos y de colores, por lo que su única garantía es comprar en...