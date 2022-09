¿Quiénes eran las seis víctimas de la masacre en un billar de Barranquilla?

Las autoridades manejan dos hipótesis: la pérdida de estupefacientes y la confrontación entre bandas criminales. Imagen de referencia. Foto: Jorge Londoño - Jose Vargas Esguerra

La población barranquillera continúa conmocionada por la masacre de seis personas en un billar del barrio Las Flores, nororiente de la capital de Atlántico. De acuerdo con las autoridades, los hombres que estaban en el local durante la madrugada del lunes 12 de septiembre, fueron abordados por desconocidos, quienes les dispararon en numerosas ocasiones. El ataque dejó un saldo de seis muertos y cuatro heridos.

Entre las víctimas se encuentran Jorge Eliécer Pardo Hernández de 33 años; Johan Andrés Polo Chiquillo de 21 años; Dani Daniel De La Hoz Correa de 33 años; Edwin Yesid Cardoza Tapia de 29 años; Chelo José Acevedo Villa de 22 años, y Henry David Flórez Pallares de 29 años.

“Simplemente estaba en el lugar equivocado, porque realmente era una persona muy querida. Nadie puede decir que tenía problemas con alguien, porque la verdad es que no los tenía”, dijo Yesica Morelo, esposa de Edwin Yesid Cardoza, a El Heraldo. De acuerdo con la mujer, Cardoza, quien tenía dos hijos de tres y cinco años, había salido de jugar un partido de fútbol en la tarde del domingo y fue al billar a tomarse unas cervezas.

“Ninguno de los que estaban ahí eran nuestros amigos, simplemente eran conocidos del barrio donde nació y creció”, señaló Morelo, a la vez que pidió que no lo relacionen con bandas delincuenciales.

El mismo medio también conoció que Henry David Flórez, otra de las víctimas mortales de la masacre, era administrador y chef de un reconocido bar de Barranquilla. “Nunca me manifestó problemas con nadie, mi hermano no tiene antecedentes. Henry no hacía parte de ninguna banda criminal, por eso pedimos que limpien su nombre”, señaló a El Heraldo Gina Flórez Pallares, hermana de la víctima.

Además, se reveló la historia de Dani Daniel de la Hoz Correa, quien trabajaba hace diez años en Energía Solar - ES Windows, compañía de Tecnoglass Inc. El hombre había sido becado por la Fundación Tecnoglass para estudiar Administración Integral de Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Yo comencé con el 50% de la beca y después me aumentaron al 70%, entonces fue otro aliciente, otro plus para decir ‘hombre, estoy haciendo las cosas bien y voy para adelante’. La mejor manera de retribuir esa ayuda o esa confianza que han puesto en mí es trabajando, estar dedicado, estar pendiente de la gente”, señaló el hombre en un video de la Fundación Tecnoglass.

Entretanto, la Policía aseguró que Johan Andrés Polo Chiquillo, quien recibió cuatro impactos de bala, era ayudante de cocina y sería familiar de Johanny José Flores Camargo, alias Tres pelos, presunto integrante de ‘Los Costeños’, capturado en 2021. Las autoridades también indicaron que Jorge Eliécer Pardo era comerciante de ropa, aunque tenía antecedentes judiciales por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, hurto y porte de armas.

Finalmente, se supo que Chelo José Acevedo, de 22 años, era estudiante de mecánica Diesel.

El testimonio de uno de los sobrevivientes

Josimar Tapia, una de las personas que resultó herida tras el ataque armado, contó a Caracol Radio los momentos de temor que vivió en la madrugada del 12 de septiembre. “Yo escuché las detonaciones, que fueron muchas. Mi única reacción fue correr y ahí fue que salí herido y me desplomé porque no sentí las piernas (...) Yo solo pensaba en mi hija, Dios me dio una segunda oportunidad”, manifestó.

