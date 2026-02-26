Remezón en dirección del Carnaval de Barranquilla sigue generando movimientos en la alcaldía

Johnny Junior Vizcaíno Vargas fue designado por Alejandro Char como secretario encargado de Cultura. Foto: Redes sociales Johnny Junior Vizcaíno.

La salida intempestiva de Juan José Jaramillo de la dirección de Carnaval de Barranquilla S.A.S. sigue generando movimientos dentro del gabinete del alcalde Alejandro Char. Tras designar el lunes a Juan Carlos Ospino Acuña como nuevo director de Carnaval de Barranquilla, el alcalde dio este miércoles 25 de febrero, nombró al abogado Johnny Vizcaíno su reemplazo en la Secretaría de Cultura del Distrito.

Según el decreto 0104 firmado por Char, su designación es temporal mientras se define quién ocupará el cargo de forma definitiva. Vizcaíno Vargas, quien ya hacía parte de la entidad como asesor jurídico, asume una nueva responsabilidad dentro de la misma dependencia.

Con su nombramiento se busca garantizar la continuidad institucional y el avance de proyectos pendientes de la Alcaldía, entre ellos la entrega de la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla.

El revolcón en la dirección de Carnaval se dio por una crisis que estalló en plena fiesta: los cuestionamientos por fallas logísticas en los desfiles en la Vía 40, particularmente en la Batalla de Flores, donde espectadores irrumpieron en el recorrido oficial comprometiendo la seguridad de artistas, comparsas y asistentes.

Los videos que circularon en redes sociales evidencian el desorden en plena jornada, y nutrieron el debate sobre la gestión del carnaval, que finalmente concluyó con la salida de Jaramillo de Carnaval S.A.

¿Quién es Johnny Vizcaíno Vargas?

Ospino llega a la cabeza de la fiesta después de ser uno de los fundadores del Carnaval del Suroccidente y miembro de la Junta Directiva de Carnaval S.A.

En el sector público ha ocupado cargos como asesor de despacho y secretario de Educación, presidente del Concejo de Barranquilla y, desde 2024, secretario de Cultura y Patrimonio, posición que ahora deja para liderar la fiesta más importante de Barranquilla.