Revelaron más datos del robo de tierras en Soledad y funcionarios públicos ligados

La Fiscalía presentó nuevas pruebas que refuerzan la existencia de una red de corrupción dedicada al robo de tierras en Soledad, Atlántico. Los datos se revelaron en una audiencia preliminar contra 17 capturados, entre ellos inspectores, registradores, notarios, abogados y funcionarios de la alcaldía.

Una interceptación telefónica del 19 de febrero, reveló que dos hombres discutían el pago de 15 millones de pesos al secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, para lograr la aprobación de trámites administrativos. “Existen dineros o coimas en la Alcaldía de Soledad para favorecer a particulares en la entrega de predios. ¿Por qué se tiene que entregar plata a gente de la Alcaldía si todos los papeles están en regla?”, se escucha en el audio presentado por la fiscal del caso.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso cómo los implicados se movilizaban en camionetas oficiales, algunas asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), e incluso portaban armas durante reuniones. También mostró seguimientos en centros comerciales de Barranquilla y Soledad, donde se habrían entregado sobornos y coordinado adjudicaciones irregulares.

Una grabación muestra al abogado Alex Ahumada abordando un vehículo en el parqueadero del centro comercial Parque Alegra. El conductor era Andrés Rafael Diazgranados, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno. Según la Fiscalía, Ahumada le entregó dinero a cambio de un concepto favorable para adjudicar un predio de la constructora Marval a un presunto poseedor ilegal, Wilmar Machuca.

La Fiscalía también reveló posibles nexos con funcionarios de la Rama Judicial. Según el ente acusador, jueces, fiscales e investigadores habrían consultado expedientes internos para filtrar información a la red. “Se compulsaron copias ante los entes de control contra varios servidores de la Seccional Atlántico de la Fiscalía que, valiéndose de sus credenciales, revisaban los expedientes con fines presuntamente ilícitos”, explicó la fiscal.

Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad, negó cualquier vínculo. “Debo decirle que jamás he actuado de manera ilegal, que mi hoja de vida es intachable y que nunca he estado involucrado en asuntos delictivos. No tengo conocimiento de estar vinculado a la investigación a la que se hace alusión y, por el contrario, mi actuación oficial ha ido encaminada justamente a evitar este tipo de situaciones”, dijo a Semana.