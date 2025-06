Sancionaron a tres clínicas por negar atención a ciclista en Barranquilla

Un juez de Barranquilla responsabilizó a los centros médicos por omitir atención inmediata a Andrea Rueda, atropellada en 2022. Foto: Archivo Particular

Andrea Rueda Arango, ciclista de 28 años, murió en Barranquilla tras ser atropellada por un taxi en noviembre de 2022. Fue trasladada a tres clínicas que se negaron a atenderla. Por esta razón, el Juzgado 13 Civil del Circuito Oral de Barranquilla sancionó a los centros médicos responsables: Altos de San Vicente, Reina Catalina y la Clínica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatología.

Andrea fue arrollada a las 4:34 a. m. por un taxi que salía en reversa desde el parqueadero de una iglesia. La cámara de seguridad y el GPS de su bicicleta registraron el impacto. El conductor la llevó a las tres clínicas cercanas y ninguna la recibió. Finalmente, fue aceptada en la Clínica Bonnadona, donde intentaron reanimarla durante 33 minutos, pero ya había muerto.

El juez determinó que hubo una omisión grave por parte de las clínicas al no realizar el proceso de triage ni valorar a la paciente, lo que significó una pérdida de oportunidad de atención médica. Por eso, las entidades deberán pagar una indemnización económica a la familia, capacitar a su personal en derechos humanos e infracción a la dignidad humana con una formación de mínimo 15 horas, y presentar certificación del cumplimiento.

Alma Arango, madre de Andrea, afirmó a Caracol Radio: “La verdad es que ha sido muy satisfactorio hasta el momento que logremos esa sanción del juez, porque no es habitual que la gente se atreva a demandar clínicas ni que se gane. Tuvimos un buen abogado, un buen juez y una buena investigación de la Secretaría de Salud”.

Según la investigación, el recorrido entre clínicas duró 19 minutos. Durante ese tiempo, Andrea tenía un trauma cerrado de tórax y decía que no podía respirar. “Mi hija tenía EPS, medicina prepagada, seguro contra todo riesgo y otro del club de ciclismo. Aun así, no la atendieron”, denunció la madre.

La sentencia también reiteró que el derecho a la salud y a la vida no depende de autorizaciones administrativas ni de la afiliación. El fallo fue apelado por las clínicas y ahora está en estudio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

El conductor del taxi reconoció después que no vio a Andrea al dar reversa. En el video se observa que ella intenta levantarse, pero luego se sienta porque no puede respirar. La familia espera que este fallo sea un precedente para que no se repitan casos similares.